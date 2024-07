Véget ért a Chevrolet Lacetti gyártása

Fotó: UzAuto Motors

Nálunk is megvásárolható volt Daewoo Nubira, később Chevrolet Lacetti néven az a kompakt modell, amelyet 2002-ben dobtak piacra, és az utolsó 8 évben csak Üzbegisztánban gyártották már. Azonban július 26-án ott is leálltak vele, mert már elavult a modell, és a vásárlók is elpártoltak tőle – az idei első 6 hónapban már csak 20 000 darabot tudtak értékesíteni belőle. Az UzAuto Motors az 5 ajtós modell orrát ötvözte a lépcsős hátú karosszériával, ez a kombináció ebben a formában nem volt elérhető Európában.