Visszatér egy legendás japán sportkupé Európába

Fotó: Honda

A Honda a hibrid technológiájának 25 éves évfordulóját ünnepli a Prelude Concept európai debütálásával, és ezzel együtt megerősítette, hogy a gyártásba kerülő modell visszatér a régióba. A 2023-as Tokiói Autószalonon fehérben debütált kupé tanulmány piros verziójának premierje a július 11. és 14. között megrendezésre kerülő Goodwood Festival of Speeden lesz Angliában.

Fotó: Honda

A Prelude első generációja 45 évvel ezelőtt jelent meg Európában, és öt generáción keresztül, egyet a Honda csúcstechnológiájával: a harmadik generáció 1987-ben a világ első összkerék-kormányzású szériaautója volt, az ötödik generáció pedig az aktív, nyomatékvektorozó első differenciálművével (ATTS) hívta fel magára a figyelmet a pörgős, 2,2 literes VTEC motorja mellett. Az új Prelude-generációról egyelőre csak annyit árult el a Honda, hogy a vezetés örömére tervezték, és hibrid hajtású.

A pletykák szerint a 2025-ben érkező szériaváltozat a Civic-alapjaira épül,

és a kétliteres hibrid hajtás módosított, sportos vezetésre is alkalmas változatát kapja majd meg 200 lóerő feletti teljesítménnyel.

Fotó: Honda

Jamagami Tomojuki, a Honda Motor főmérnöke és kiemelt projektvezetője így nyilatkozott erről: „Az új Prelude nem pusztán a folyamatosan fejlődő hibrid történetünk legújabb fejezetét jelenti, hanem e technológiánkon végzett 25 éves kutatás és fejlesztés eredménye is. Sikerült elérnünk, hogy az elektromos vezetés hatékonyságát kínáló modell rendelkezzel a Honda sportos DNS-ével is. A Prelude emellett a hibrid hajtáslánc jelentőségét is bizonyítja az elektromos autózásra való áttérésünk a stratégiájában, ami kulcsfontosságú lépés azon eltökélt tervünk megvalósításában, hogy 2040-re az új járműeladások 100%-át a teljesen elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás modellek tegyék ki.”