Visszatér az Actyon, de ezúttal már nem olyan rémisztő a szabadidő-kupé megjelenése

Fotó: KG Mobility

Dél-Koreában július 15-én kezdték gyűjteni a KG Mobility márkakereskedők a megrendeléseket az új Actyon szabadidő-kupéra, és hogy az emberek tudják, mire jelentkeznek, közreadták az első képeket az új modellről. Szemmel láthatóan a Torres szabadidő-kupé változatáról van szó, amelynek egy harmadik orrot is rajzoltak, hátul pedig ívelt tetővonal helyett inkább befalazták a karosszériát.

Fotó: KG Mobility

Bővebb információk majd augusztusban lesznek az újdonságról, tehát akkor árulják el a motorpalettát és az árakat is, illetve akkor tudunk majd ütemtervet az újdonság érkezésével kapcsolatban. Az első 50 000 megrendelő 1 pohár Americano kávé fogyasztására feljogosító kupont is kap. A 2005-ben piacra dobott Actyon volt az első modern kori szabadidő-kupé, amelynek a nevét az Action és Young szavakból alkották meg, leginkább a korhatáros megjelenésével írta be magát a történelemkönyvekbe.