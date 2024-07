WRC: Lettországban új terepen a ralisok

Fotó: Amber PR

A hétvégén a Rali Világbajnokság a Baltikumba érkezik meg egy vadonatúj helyszínre, Lettországba. 2020 óta Észtország képviselte a balti államokat a Rali Világbajnokságban, mígnem idén új helyszínként Lettország is beírta magát a világbajnokság történelemkönyvébe. A Rali Európa Bajnokságban régóta szerepelt ez a helyszín, így nem is olyan meglepő, hogy most lehetőséget kapott bemutatkozni egy magasabb szinten is.

Fotó: M-Sport Ford

Észtország ezúttal Rali Európa bajnoki futamot rendezett a múlt hétvégén, ahol a csapatok képviseltették magukat, hogy így készüljenek a szomszédos Lett Ralira. Mivel ez egy vadonatúj rali, a többség tiszta lappal kezd. Gyors murvás utak és ugratók várnak a mezőnyre, a pontos itiner fontos lesz a hétvégén. Emiatt a pályabejárásra is nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok, még akkor is, ha csak egyszer lesz lehetőségük végig menni az útvonalon. Mivel itt kevés gyorsasági szakasz fog ismétlődni, ezzel még több felkészülésre lesz szükség, s nehezebb lesz felvenni a jó ritmust a rali során.

Fotó: Hyundai Motorsport

Ez lesz sorban az idei negyedik murvás rali. Itt is hátrány jelent majd a nyitó napon elsőként rajtolni. A legjobbak feladata lesz a sepregetés, míg a hátrébból induló kevésbé sikeres ralisok már tiszta utakon hajthatnak majd. Kivéve, ha esik, mert akkor pont fordítva lesz, vagyis az elsőként rajtoló Thierry Neuville előnyben lesz. Jelenleg 21 fokot jósolnak a rali egészére, ami nem egészen megszokott ilyenkor Európa középső részén.

Fotó: Toyota Gazoo Racing

A Hyundai vezeti továbbra is a gyártók rangsorát, de csak tíz ponttal előzi meg a Toyotát, így nagy harcok várhatók még a szezon második felére. Azért a félgyári M-Sport Fordról se feledkezzünk meg a Lett Ralival kapcsolatban. A helyi hős, Martins Seks a Lengyel Ralit követően hazai raliján is rajthoz áll a hétvégén a hibrid Ford Pumával. „Ez nyilvánvalóan egy sűrű időszak. De jó, hogy üléshez jutottam. Mindig izgalmas a hazai versenyen, Lettországban rajthoz állni. Sokat segített, hogy Lengyelországban is versenyeztem abban, hogy megértsem mire képes az autó, és hogyan működik az aerodinamikája, de most a hibridhajtást is használjuk majd” – nyilatkozta a 24 éves autóversenyző.