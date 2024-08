477 lóerős kombival búcsúztatja a kifutó Superb-szériát a Škoda

Fotó: Skoda

A modern kori Škoda Superb eddig 3. generációs élt meg, nemrég indult a 4. generációs modell forgalmazása. Eddig az utolsó volt a legsikeresebb, az eddigi mintegy 1,6 millió példányos értékesítésből 860 000 példánnyal vette ki a részét, ezért érezte úgy a brit forgalmazó, hogy méltó módon kellene elbúcsúztatni a csúcsmodellt. Az elgondolást némi tervezés, majd kivitelezés követte, és megszületett a Škoda Superb Sleeper Edition, amely a széria megjelenést 477 lóerős turbómotorral kombinálja.

Fotó: Skoda

Az RE Performance nevű tuningműhely segítségét vette igénybe a Škoda, velük már jó tapasztalatokat szereztek, hiszen ők segítettek a 2011-ben Bonneville-ben 365,4 km/órás rekordsebességet elérő, 600 lóerős Octavia megépítésében is. Most kevésbé extrém, de annál nagyobb meglepetést okozó autót kellett összehozniuk. Annak érdekében, hogy a 2,0 literes turbómotor teljesítményét a széria 280 LE/350 Nm-ről 477 LE/661 Nm-re növeljék, nagyobb méretű turbót (Garrett PowerMax) építettek be, nagyobb szállítási kapacitásúvá cserélték az üzemanyagellátó-rendszert, de a szívósor és az intercooler se maradt a régi. Érdekes módon amíg a leömlő és a kipufogórendszer középső, katalizátorokat is tartalmazó része egyedi, a hátsó dobok már a szériadarabok.

Fotó: Skoda

Annak érdekében, hogy a sofőrnek ne okozzon gondot a közel félezer lóerő terelgetése – a brit sajtóflotta részeként számos ember keze között megfordul majd az autó –, a hasmagasságot 50 mm-rel csökkentették a motorsportból származó, szereléssel állítható KW rugóstagok beépítésével, nagyobb átmérőjű (elöl 390 mm, hátul 330 mm átmérő), hornyolt AP Racing féktárcsákat és nagy teljesítményű fékbetéteket használnak. A 19 colos felnikre Yokohama abroncsokat szereltek. A Škoda Superb Sleeper Edition megjelenése nagyon brit, a III. Károly király megkoronázásakor bevezetett Royal Green sötétzöld fényezéshez Cognac színű bőrkárpitot párosítanak.