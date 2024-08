50 éve debütált az elpusztíthatatlan Volvo, amely még az utódát is túlélte

Közel 20 évig gyártották a 200-as sorozatot, összesen 2,8 millió példány készült belőle Fotó: Volvo Cars

Nem csak manapság vannak olyan modellfrissítések, amelyet modellváltásnak állítanak be, de valahogy így született az 1974-ben piacra dobott Volvo 200-as sorozat is. Ránézésre épp csak az A-oszlop előtti karosszériarész változott a közvetlen előd 100-as sorozathoz képest, miközben

a lemezek alatt két nagyon fontos változás történt:

a korábbi blokkon alapuló, de már felül vezérelt motorokat vezettek be, és ekkor kapott gyűrődőzónákat a struktúra. Annyira biztonságos lett a Volvo 240-es és 260-as, hogy az USA-beli NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) hivatal mércének nevezte ki a bemutatást követően.

Fontos műszaki fejlesztés volt elöl a MacPherson-rugóstagos felfüggesztés, hátul pedig a kanyarstabilizátor megjelenése Fotó: Volvo Cars

A dobozforma megjelenés annak a Jan Wilsgaardnak a munkája, aki 1950-1990 között volt a Volvo főtervezője, és az előd 100-as, és az utód 700-as sorozat formatervét is elkészítette. Eleinte egy kerek fényszórót használtak, majd később készült négyzet- és téglalap-formájú fényszóró is, de volt dupla kerek és dupla téglalap (Sealed Beam) lámpákat tartalmazó fényszóró is az évek alatt a kínálatban, no meg a sportmodell a maga kerek fényszóróival, és azok mellett elhelyezett téglalap alakú kiegészítő fényszóróival... 1981-ben és 1986-ban esett át modellfrissítésen a típus.

A nyújtott változat reprezentációs célokra is megfelelt Fotó: Volvo Cars

Nyújtott tengelytávolságú változatot is készítettek, a limuzinok TE (Top Executive), a kombik T (Transfer) néven készültek. Előbbi különösen népszerű volt Kelet-Németországban, ahol az évek alatt 135 példányt vásárolt belőle az államapparátus – a köznyelvben a kormányzati negyedet Volvográdként emlegették.

A kombi belsejébe 3-4 üléssort szereltek

(a normál kombikhoz elérhető volt a csomagtérben elhelyezett, hátrafelé néző pótülés), ezeknek az autóknak elsődleges célja a személyszállítás volt, sokat iskolabuszként használtak Svédországban.

Iskolabusz helyett is bevált a négy üléssoros kombi Svédországban Fotó: Volvo Cars

A Bertone Olaszországban építette a 262 C jelzésű kupékat, a kétajtós limuzinhoz képest jobban döntött szélvédő és vastagabb C-oszlop jellemezte ezt a változatot, amelynek formáját szintén Jan Wilsgaard alkotta meg. Az USA-beli Volvo importőr a 25. születésnapjára rendelte meg a Newport Conversions cégtől a 262 C Solaire kabriót, amelyet azonban a svéd központ elkaszált, arra hivatkozva, hogy azok nem elég biztonságosak.