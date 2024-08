50 éve még nem volt nyilvánvaló, hogy kompakt autó is lehet biztonságos. Jubilál az Opel OSV 40

Fotó: Opel

1974-ben az ESV-konferenciára (International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles) legújabb típusa, az Opel Kadett C alapján építette meg az OSV 40 nevű tanulmányt. Ezzel azt akarták hangsúlyozni, hogy a biztonság nem csak a nagy méretű autók kiváltsága – a Mercedes-Benz az S-osztályból, de a Volvo is egy 5,5 méteres limuzint dobott össze a konferenciára. Az Opel Safety Vehicle nevében szereplő számmal arra utaltak, hogy 40 mérföld/óra, azaz 64 km/óra sebességű frontális ütközésnél még nem roppant össze az utascella, szerszámok használata nélkül nyithatóak maradtak az ajtók – akkoriban ezt tartották a biztonság mércéjének. Mindezt úgy érték el, hogy a beépített megerősítések ellenére 1 tonna alatt maradt a saját tömeg.

Fotó: Opel

A klasszikus acélmerevítések beépítése mellett olyan trükköket is bevetettek az Opel OSV 40-esnél, hogy a karosszéria üregeit PU-habbal töltötték meg, hogy azok is energiaelnyelő szerepet töltsenek be oldalütközésnél, az első ülések támlái pedig övekkel csatlakoznak a tetőben elhelyezett merevítőhöz. Annyira kiszélesítették az első ülések támláit, hogy azok elzárták a hátsó sorból előre vezető utat, így onnan semmi nem tudott előre zuhanni. Nem csak előre, hátra is kerültek biztonsági övek, amelyek extra szélesek voltak, hogy kevesebb sérülést okozzanak működésük során; előre még automata övfeszítők is kerültek. Az akkoriban megszokott gumis rögzítés helyett a szélvédőt odaragasztották a karosszériához, ezzel is növelve annak merevségét.

Fotó: Opel

Az utastérben azokat a felületeket, amelyekkel az utasok ütközéskor kapcsolatba kerülhetnek, 2 cm vastag habosított műanyaggal vonták be, a kormányoszlop kapott egy olyan csúszkát, ami szintén az energiaelnyelést szolgálta. Poliuretán toldatokkal egészítették ki a kocsi orrát és farát, hogy maradandó sérülés nélkül elviselje a 8 km/óra sebesség alatti koccanásokat a karosszéria. Holttér-mentes külső tükröket építettek be, az EÜ-doboz az anyósülés alá került, így szükség esetén sokkal gyorsabban hozzá lehetett férni. A Hella készítette a központi figyelmeztető-rendszert, ami egyrészt a sofőrt informálta biztonság-kritikus hibákról (kiégett féklámpa-izzó, stb.), illetve a hátsó szélvédő mögé 4 darab kiegészítő féklámpát szereltek, amelyek vészfékezéskor aktiválódtak. Újdonság volt még az automata fényszórómagasság-állítás, ami csökkentette a vakítás veszélyét. Az Opel OSV 40 fejlesztése során szerzett tapasztalatokat felhasználták a következő modellgenerációk fejlesztésénél.