516 milliót fizettek a legvadabb Mercedes 190-esért

Fotó: HWA

Hans Werner Aufrecht az AMG műhely egyik alapítója volt, aki, miután a Mercedes-Benz felvásárolta a cégét, az azzal szomszédos telken építette fel a HWA nevű vállalkozásának központját. A műszaki fejlesztéssel, kisszériás járművek építésével (Mercedes-Benz CLK-GTR Strassenversion (Roadster), 2004 Mercedes-Benz CLK-DTM AMG, 2008 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series) és versenyeztetéssel foglalkozó vállalkozás nemrég elindította a klasszikus részlegét, amelynek első munkája a HWA Evo. A 190-es Mercedes-Benz teljes felújításával és átalakításával készül a karbon karosszériás, 500 lóerős biturbó V6-ossal szerelt, 1350 kg tömegű sportlimuzin, amelynek megjelenése a 190E 2.5-16 EVO II-est idézi.

Fotó: HWA

A hagyományteremtő jelleggel megrendezett Concours of Elegance Germany rendezvényen tartott RM Sotheby’s árverésen kínálták a 000-s alvázszámú, azaz legelső ügyfélautót, végül 1 310 000 eurónál, azaz 516 millió forintnál zárult a licit – ebben az összegben már az illetékek is benne vannak. Azért is szaladt ennyire magasra az összeg, mert csak 100 darab HWA Evo-t építenek, és mindegyikre van már vevő adók nélkül 714 000 eurós áron. Már készen van a prototípus, de még folyik a finomhangolás, úgy számolnak, hogy valamikor jövőre ér véget a fejlesztés, és az első ügyfelek 2025 végén vehetik majd át autóikat.