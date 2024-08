65 évvel ezelőtt dobták piacra a Minit

Fotó: Mini

1956-ban a szuezi válság miatt hirtelen mindennél fontosabb lett az üzemanyagfogyasztás csökkentése, Nagy-Britanniában jegyre adták a benzint, a nagy méretű autók értékesítése összeomlott, és először sikerült importautóknak betörniük a brit piacra – a német buborékautókról volt szó. Noha az üzemanyag-ellátás gyorsan helyreállt, a British Motor Corporation vezetője, Leonard Lord a maga részéről eldöntötte, hogy eltünteti az utakról az általa az autók kicsúfolásának tartott járműveket. Ehhez egy rendes miniatűr autóra volt szükség, amelyhez a következő paramétereket adta meg: férjen el egy 10x4x4 láb méretű dobozban (3x1,2x1,2 méter), a teljes hosszból 1,8 méter jusson a 4 személyes utastérre, és költségtakarékossági okokból meglévő erőforrást használjon.

Fotó: Mini

Alec Issigonis korábban már készített kisautót a BMC-nek, az 1948-ban bemutatott Morris Minor hagyományos felépítésű, épp csak kicsinyített méretű autó volt, amelyből aztán 1971-ig több mint 1,6 millió példányt készítettek. Azonban az látszott, hogy az új elvárásokhoz már nem egyszerűen lekicsinyíteni kell a technikát, hanem radikálisan át kell szervezni azt. Épp egyszerre három modellsorozaton dolgoztak a mérnökök, az XC9001-es nagyautóval kezdték a munkát, amikor 1956 októberében jött a főnöki utasítás, és akkor a korábban mellőzött XC9003-as miniautóra koncentrálódott a mérnökök figyelme. A legendás, papírra felskiccelt ötletből aztán 1957 júliusára lett valóság, ekkora készült el az első prototípus, amelyre Leonard Lord 1957 július 19-én adta áldását, ezzel az XC9003-as projektből az ADO15 kódnéven fejlesztett autó lett.

Fotó: Mini

A BMC A-sorozatú 4 hengerest keresztben építették be, a 4 fokozatú váltó ez alá került, és közös olajozása volt a motorral – a hajtást fogaskerekekkel vitték át, ami az autó jellegzetes nyüszítését adta –, a hűtőt meghagyták a blokk előtt, azaz a szűk motortérben az a jobb oldalra került, a motortérből a kerékjáratba áramlott a levegő. Ez nem várt problémát okozott, azzal, a hűtőrácson nem csak a levegő, de esőben a víz is szabadon áramlott befelé, ami gyújtásproblémákat okozott. Az első prototípusokba még a meglévő 948 köbcentis motort szerelték, azonban úgy ítélték meg, túlságosan erős az egy ilyen olcsóautóba, úgyhogy 848 köbcentire csökkentették a lökettérfogatot, a teljesítmény 37-ről 33 lóerőre csökkent. Ehhez még hozzájött, hogy a stabilitás növelése érdekében 5 centivel kiszélesítették a karosszériát, ahhoz nehezebb is lett az autó, de az ADO15-ös még így is 121 km/órás csúcssebességre volt képes, ami nem csak a buborékautókhoz képest volt villámgyors, de a kortárs autókhoz képest is.