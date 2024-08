80%-ban új a 2025-ös Ducati Panigale V4S

Fotó: Ducati

Minden sofőr jobb köridőt tud elérni a Ducati Panigale V4S 2025-ös változatával, legyen szó amatőrről vagy MotoGP-versenyzőről - ígéri a gyár. Ez annak köszönhető, hogy 80%-ban új a konstrukció, a karosszéria, a váz, a blokk és az elektronika. A konstruktőrök a tömegcsökkentésre koncentráltak, például az új, kettős hátsó lengőkar ugyan 37%-kal kevésbé merev a korábbinál, de 2,7 kg-mal könnyebb. Az új váz 40%-kal kevésbé merev, cserébe 17%-kal csökkent a tömege.

Fotó: Ducati

A házon belül tervezett kovácsolt alufelnikkel 2,17 kg-ot spórolnak, ez annyiból is hasznos, hogy elöl 22%-kal, hátul 23,5%-kal csökken a tehetetlenség, azaz ennyivel könnyebben lehet dönteni a gépet kanyarokban. A felnikre az utcai Diablo SuperCorsa SP-V4 abroncsok mellett felszerelhetők 125/70 és 200/65 méretű Pirelli Diablo Superbike versenyabroncsok is, nem kell emiatt a felfüggesztés geometriáját módosítani. A Ducati Electronic Suspension 3.0 esetén új a hardver és a szoftver, illetve a beavatkozást végző lengéscsillapítók is, ami szélesebb tartományban pontosabb beállítást tesz lehetővé, közúton automatikusan a maximális komfortot állítja be a rendszer.

Fotó: Ducati

A Brembo már a Stylema helyett a Hypure fékeit szállítja – a nyergek 60 g-ot spórolnak és javítottak a hűtésükön is. A műszeregység egy 6,9 colos képátlójú, 1280x480 pixeles felbontású képernyő számos üzemmóddal, például a megtett köridőket és a korábbihoz képesti változást is meg tudja jeleníteni. A telemetria a korábbinál több adatot rögzít GPS-koordinátával együtt, az adatbázisban 500 pálya értékeinek van hely.

Fotó: Ducati

A Desmosedici V4-es tömegét 1 kg-mal csökkentették, javítottak a hűtésen, újak a vezérműtengelyek. A csúcsteljesítmény 216 LE (13 500/perc), verseny-kipufogódobokkal ez már 224 lóerő, a verseny-kipufogórendszer felszerelésével érhető el a 229 lóerős maximum. A 17 literes benzintank formáját úgy alakították ki, hogy könnyebben lehet ráfeküdni, az ülés 35 mm-rel hosszabb és 50 mm-rel szélesebb. Az új aerdinamikai csomag nagy sebességnél teszik stabilabbá a haladást. A 187 kg-os saját tömeg elérésében nagy szerepe van a szériában adott lítium-ion akkumulátornak. A Ducati Panigale V4S használatát tempomat, telefontükrözés és USB-töltő könnyíti meg.