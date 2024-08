Ad még egy esélyt az óriási, benzinmotoros szabadidő-autójának a Lincoln

Fotó: Lincoln

Igyekeznie kell a Lincoln Navigatornak, több mint 3 évtizede ez alapította meg a luxus-szabadidő-autók kategóriáját, manapság azonban háromszor több Cadillac Escalade-et értékesítenek. Az új modellévre ezért még nagyobb hűtőrácsot rajzoltak a karosszériának, az aktuális divatnak megfelelően elbúcsúztak a krómtól – ami helyett selymesfényű alumínium díszeket használnak –, látványosabb 22-24 colos felniket rajzoltak, és bevezették a vízszintesen osztott hátsó ajtót, ahol a lehajtható alsó rész padként használható.

Fotó: Lincoln

Igazából a belső átalakításán dolgoztak sokat a mérnökök, itt is megjelent az utastér teljes szélességében végigfutó képernyő, aminek 48 col a képátlója, és ott az irányításra szolgáló központi érintőképernyő 11,1 colos képátlóval – utóbbival lehet a beépített Google-alkalamzásokhoz hozzáférni. Az opciós Revel Ultima 3D hifi 28 hangszórót használ. Szériában adják a fűthető, szellőztethető, masszázsfunkciós első üléseket, de az igazi nagy újítás a második sorban van, ahol az üléspad helyett kérhető 2 darab, fűthető, szellőztethető, masszázsfunkciós fotel is. Van egy szoftveres újítás, a Lincoln Rejuvenate névre hallgató masszázsprogram, amelynek aktiválásakor az első ülések hátracsúsznak, támlájuk ledől, elindul a fűtéssel kombinált masszázs, amihez még hang-, fény- és illatélmény is tartozik; a szuperszéles képernyőn vízesés jelenik meg, passzoló hangaláfestéssel.

Fotó: Lincoln / TYLER GOURLEY

2025 tavaszán kerül a kereskedésekbe a kívül-belül megújult Lincoln Navigator, amely továbbra is csak benzinmotorral (3,5 literes V6-os biturbó 446 LE/691 Nm) és 10 fokozatú automatikus váltóval létezik, hibrid vagy plug-in hajtás (á la Ford Explorer) nincs a kínálatban.