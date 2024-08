Áramfejlesztőhöz villanymotoros harckocsi

Fotó: Up.Fit

A hadiipari járművek és alkalmazások számára áramfejlesztőket készítő Archimedes Defense nevű cég szélesíti ki a palettáját a Tesla Cybertruck alapján épített harckocsival, ehhez pedig az Up.Fit nevű vállalkozást találta meg partnerként. Három változatban kínálják a Sting fantázianevű járművet, mindegyikben közös, hogy a jármű orrába egy 125 kW kimenő teljesítményű áramfejlesztőt építenek, ami Jet A, JP-8, gázolaj és biogázolaj üzemanyagokkal használható. Ezt álló helyzetben lehet használni, amikor az a beépített NACS kábelen keresztül tölti az akkumulátort.

Fotó: Up.Fit

A Baja alapkivitel néhány terepfelszerelést kap, és egyébként a Cybertruck által ígért – de hivatalos vizsgálatokkal nem igazolt – könnyű páncélozással rendelkezik. A középső Protector változatnál kívülről felcsavarozható acél védőlemezekkel növelik a védelmet, ez a szint már 7.62-es lövedékek ellen is védelmet ad. Az APC csúcsváltozatnál már acél/kerámia védőlemezeket csavaroznak a karosszéria oldalára, ami már 14,5 mm-es lövedékek ellen is véd, és védőlemezeket kap a padló is jármű alatti robbanások elleni védelemként. Az Archimedes Defense fenntartja magának a jogot, hogy a vissza nem térítendő előleg megkapása után megtagadja a Sting leszállítását, ha azt illegális tevékenységre akarják használni vagy a vevő ilyen célból továbbértékesítést tervez.