Az aktuális G-osztály Technic modelljével készült a LEGO a terepjáró 45. születésnapjára

Fotó: LEGO

A LEGO Technic is halad a korral, így nem csak a független első felfüggesztéssel, de soros 6 hengeres turbómotorral látták el a típus 45. születésnapjára készített Mercedes-Benz G 500 Professional Line terepjáró-modellt. 2891 építőelemből kell összerakni a terepjárót, amelynek nyitható ajtajai, működő váltója, motorja és kormányzása is van. Az eredetihez hasonlóan kiegészítőket is fel lehet rakni a karosszériára, úgymint pótkerék, hátsó létra és tetőcsomagtartó.

Fotó: LEGO

Az építés bonyolultsága miatt csak 18 éven felülieknek ajánlják a projektet, amelynek nehézségét jól jelzi, hogy a letölthető építési utasítás 276 oldalas! Aki sikerrel átrágja magát az instrukción és összeállítja az elemeket, egy egy dekoratív, 43 cm hosszú, 20 cm széles és 22 cm magas autót kap cserébe. Az eredetihez hasonlóan a LEGO Technic G–osztály is drága, a készlet ára 102 990 Ft.