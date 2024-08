Az autós kempingezést népszerűsíti a Hyundai

Fotó: Hyundai

Sokaknak azért megy el a kedve a klasszikus kempingezéstől, mert sokáig tart a táborhely kialakítása, a sátor felverésével együtt ez akár fél óra is lehet, és ugyanennyit kell tölteni a leszereléssel is. Itt jön a képbe az utóbbi években Dél-Koreában hódító Chabak, ami a cha (autó) és bak (tartózkodás) szavakból származik, és az autós kempinget jelenti – nagyobb belső terű járműveknél az utastérben, egyébként a tetősátorban való alvással együtt. Ilyenkor csak le kell parkolni a megfelelő helyen, és 5 percen belül kész is a táborhely – amivel akár 2-3 órás autózással elérhető célpontok is érdekesek lesznek.

Fotó: Hyundai

A Hyundai brit forgalmazója 2000 fős közvélemény-kutatást végzett, amelynek eredményeként a válaszadók 60%-a nem akar kempingezni – átlagosan 8 évvel ezelőtt sátoroztak utoljára. Ehhez képest 51%-uk akar autóval túrázni, 46%-uk számára a koronavírus-lezárások után nőtt meg az érdeklődés a téma iránt. A válaszadók számára egyébként a wifi (82%) megléte a legfontosabb a kirándulások során, de a megfelelő mosdó és wc (51%) és a kényelmes fekvőhely (37%) is döntő.

Fotó: Hyundai

A kockaforma Hyundai Santa Fe szabadidő-autóhoz a gyári kiegészítők között is számos, autós kempingezéshez hasznos kiegészítőt kínálnak, de az alkalmas a piacon elérhető felszerelések használatára is.