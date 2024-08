Beépített tv-stúdiót és 10 ezerig pörgő biturbó V8-ast kapott a belépő Lamborghini

Fotó: Lamborghini

Az üzemmódok között nem csak a hibrid technika miatt vannak újdonságok (Recharge módban például 55 kW-tal tölti az akkumulátort a benzinmotor, így csak 725 lóerő marad a benzinmotor 800 lóerejéből a hajtásra), de van háromfokozatú Drift-mód is. A kormány jobb alsó tekerőjével választhatja ki a sofőr, mennyire bátor, azaz mekkora szögben engedje a keresztben autózást az elektronika. Utóbbiról pedig

akár professzionális mozgókép felvételt is lehet készíteni,

itt debütál a Lamborghini Vision Unit rendszer. Ez az autó három dedikált nagy felbontású kamerájának (szélvédő tetején kifelé, szélvédő tején befelé és utastér hátsó részénél előrefelé néző optika) felvételét és telemetriát is rögzít, és ehhez rögtön alámondást is készíthet a sofőr – már ha túl tudja ordítani a V8-as motort… Utóbbi a feladata a Sonus faber hifinek. A Lamborghini Telemetry 2.0 a világ 150 versenypályáját ismeri (beleértve minden pályavariációt), és azt is rögzíti, milyen ponton avatkozott be például az elektronika a száguldásba, vagy hogy épp milyen konfigurációban működött a hajtás, illetve Apple Watch használók az életfunkcióikat (vérnyomás, pulzus, stb.) is rögzíthetik.

Fotó: Lamborghini

Végül, de nem utolsósorban azért a Lamborghini Temerario menetteljesítményeit is meg kell említeni. Az 1690 kg tömegű kupé

2,7 másodperc alatt képes elérni a 100 km/h-s tempót, csúcssebessége 343 km/h.

Széria a karbon-kerámia fékrendszer elöl 410, hátul 390 mm átmérőjű tárcsákkal, a fékút 100 km/h-s tempóról mindössze 32 méter. Megnehezíti majd az autóval manőverezést, hogy tükrök nélkül 1996, tükrökkel 2246 mm a szélesség, a hossz egyébként 4706 mm, a magasság 1201 mm. A Lamborghini Temerario már rendelhető a márkakereskedésekben, a vételárat még nem közölték.