Csehországban is megcsinálták a villanymotoros G-osztályt

Fotó: MW Motors

A cseh MWM Motors még 2020-ban mutatta be az akkumulátoros-elektromos hajtásúra, és közben jobbkormányosra átépített (a brit piacot célozták) UAZ Hunter terepjáróját, idő közben a szankciók miatt elapadt az utánpótlás, úgyhogy lépni kellett. A most bemutatott Spartan 2 hasonló receptet követ, mint az elődje, azonban most az indiai Force Gurkha terepjáró alapján végezték el az akkumulátoros-elektromos átépítést – mivel gyárilag jobbkormányos autóról van szó, az átépítésnek ezt a részét megspórolhatták. Erről az indiai terepjáróról azt érdemes tudni, hogy a G-osztály alvázára épül, amit licenc alapján használnak – 1971-2001 között a Daimler az indiai Bajaj (ma Force Motors) 16,8%-át birtokolta.

Fotó: MW Motors

A vásárlói visszajelzések alapján nagyobb teljesítményű hajtómotort építettek be, aminek 177 lóerő a csúcsteljesítménye, nyomatéknak 1075 Nm-t adnak meg. A 61,1 kWh-ból 57,4 kWh a hasznos kapacitás, ez 240 km-t meghaladó hatótávolságot tesz lehetővé; a fedélzeti töltő 9,6 kW-os, villámtöltésre 90 kW-tal van lehetőség. A dízelmotortól megszabadulnak, de a hajtáslánchoz már nem nyúl az MWM Motors, így a Spartan 2 a felező mellett kapcsolható első és hátsó differenciálzárral, kikapcsolható ABS-sel rendelkezik, az első és a hátsó terepszög egyaránt 35°. A csehek légkondicionálót, érintőképernyős fejegységet és teljesen LED-es világítást is beépítenek az eredeti indiai konstrukcióba.

Fotó: MW Motors

Időközben a Force Motors felfrissítette a Gurka terepjárót, a legfontosabb újdonság, hogy immár ennél is választható az 5 ajtós karosszéria – korábban csak a fapados Trax modell volt elérhető ezzel. A 3 ajtós változat az indiai adószabályokhoz igazodva 4 méternél rövidebb, az 5 ajtós változat már 4390 mm hosszú, ennek belsejében már 3 üléssornak van hely – igaz, a csomagtér lényegében nem létezik. Prémiummodellként itt alapáron járnak olyan kiegészítők, mint a tetőre kivezetett szívósor, a hátsó létra, a fekete alsó védőburkolatok. A 18 colos könnyűfém felnikre terepmintás abroncsokat szerelnek.

Fotó: MW Motors

A Force Gurka belsejében már 9 colos képátlójú a központi érintőképernyő, a műszeregység immár digitális, a műszerfal formája nem változott, de már puha tapintású a burkolat. Műszakilag nincs változás, a Mercedes-Benztől származó OM616-os (1973-ban dobták piacra), de az indiaiak által továbbfejlesztett 2,6 literes közös nyomócsöves turbódízel 140 LE/320 Nm teljesítményű, a váltó 5 fokozatú kézi kapcsolású, a kapcsolható összkerékhajtás terepfokozattal és zárható hátsó differenciálművel rendelkezik.