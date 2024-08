Egy családi Renault azoknak, akiknek a Captur kicsi, az elektromos Scénic meg drága

Milyen vezetni?

Csak az alap Techno felszereltséghez járnak 18 colos felnik, az Esprit Alpine és az Iconic már 19-eseket kap, amelyek kissé rontják a rugózást

Fotó: Renault

A kisautó-technika hátrányai közé tartozik a C-szegmensben olcsó megoldásnak számító csatolt lengőkaros hátsó felfüggesztés (a konkurensekben általában többlengőkaros, teljesen független felfüggesztés dolgozik), és a hiányzó adaptív lengéscsillapítás, előnye viszont, hogy

minden extrával megtömve is 1,4 tonna alatt marad a Symbioz üres tömege

az öntöltő hibrid esetében, ami még egy mázsával csökkenni fog az érkező benzinesek esetében. Azonos felszereltséggel 53 kilóval nehezebb a Symbioz, mint a Captur, ezért a százas sprintet három tizeddel lassabban, 10,9 másodperc alatt teljesíti. A 170 km/h-s végsebességük azonos, mint ahogy a 4,7 literes átlagfogyasztás is, amelyet szerencsére a gyakorlatban is könnyű hozni (főleg városban, ahol akár a menetidő 80 százalékában is állhat a benzinmotor). Mivel a tank 48 literes, akár 1000 km feletti hatótávot is elérhet a Symbioz, de autópályán is meg lehet a 7-800 km.

Egyedi az E-Tech öntöltő hibrid hajtás technikája a körmös kapcsolású váltókkal. Rengeteg modellhez elérhető a kipróbált rendszer

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A Renault-szabadalomnak számító, egyszerű és ötletes E-Tech hibrid hajtásban az 1,6-os, 94 lóerős szívó benzinmotorhoz egy négyfokozatú, a 49 lóerős villanymotorhoz pedig egy kétfokozatú, körmös kapcsolású sebességváltó tartozik kuplung és bolygómű nélkül. Elinduláskor, kis tempónál és hátramenetben kizárólag ez a villanymotor hajt, a benzinmotorhoz kívülről hozzákapcsolt kisebb villanymotor feladata a motorindítás és a váltások szinkronizálása, kisimítása, de ha minden kötél szakad, padlógáznál ő is képes bekapcsolódni a hajtásba. A benzinmotor hajthat közvetlenül, de szükség esetén áramot is termelhet a kis villanymotor forgatásával.