Egy szakértő szerint végveszélyben van az európai autóipar

Az "autópápaként" ismert Dudenhöffer, a CAR autóipari kutatóintézet igazgatója szerint "búcsút mondhatunk az európai autóiparnak". Rámutatott ugyanakkor arra, hogy Olaszország jelenleg Kína segítségével próbálja megtalálni az "arany középutat".

Az elektromos autók gyártása területén a Kínával kialakított partneri kapcsolatok - mint amilyet például Olaszország jelenleg a Dongfenggel tervez, amelynek részeként gyárat akarnak az országba telepíteni - a szakértő szerint sikerre vannak ítélve, "mert a kínaiak már sokkal jobban értik és kezelik az elektromos autót, mint mi". Ugyanakkor Kínában már méretgazdaságossági szempontból is szintet léptek a technológiában, és megvan minden feltételük ahhoz, hogy olcsóbban állítsanak elő járműveket. Az ehhez szükséges akkumulátorgyártás is "új otthonra talált" Kínában - mutatott rá Dudenhöffer.

"Európában elfecséreltük, átaludtuk az időt" - jelentette ki. A közgazdász szorgalmazza a kínai gyártók itteni állami támogatását is a belföldi termelés meghonosítása érdekében: "ha most nem lépnek be a piacra, és ha most nem épül ki a piac, akkor elveszítjük a jövőt, elveszítjük a munkahelyeket". A piacvédelemként kivetett magas vámokat "elhibázott döntésnek" nevezte Dudenhöffer.