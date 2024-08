Egy újabb Dolce Vita strandautó a Fiat Topolino alapján

Fotó: Carrozzeria Garavini

Tavaly ilyenkor jelentette be a Carrozzeria Garavini, hogy újra autókat fognak átépíteni, akkor mutatták meg az Alfa Romeo 4C átépítésüket – amelynek megvalósítására még várni kell. Addig is itt a folytatás, a Fiat Topolino villanymotoros mopedautóból faragnak strandautót, amely során rögtön a gyári karosszériaelemeket is lecserélik.

Fotó: Carrozzeria Garavini

A Garavini Topolino megalkotásánál a Capri szigetén használt strandautókat vették példának. Új orrpanelt és hátsó részt használnak, utóbbin még egy dísztárcsa is helyet kapott – pótkerék nincs, csak stíluselemről van szó. A Castagna Milano strandautójával ellentétben a Garavini nem nyújtja meg a hátsó részt, de azért ők is teakfa-fedélzetet kínálnak csomagtartóként. Az első 10 darab Garavini Topolino vételára 45 000 euró – vásárlónak olyan luxusjacht-tulajdonosokat remélnek, akik a kikötők környékén stílusos közlekedési eszközt akarnak használni.