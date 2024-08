Egyre többet lopnak ebből a márkából a magyar autótolvajok

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legfrissebb adatai szerint 2024 első félévében Citroënből már többet loptak el, mint tavaly egész évben, a hat havi Renault-körözések száma pedig megegyezik 2023 egészével. Hajszálnyival Peugeot-ból is több tűnt el most fél év alatt, mint a tavalyi éves adat fele - írta a Vezess.hu.

Ezzel a Renault a második a rendőrség személyautós körözési listáján, holott a francia márka forgalomban lévő autói jelenleg az 5-6. helyen állnak a darabszám szerinti sorban. Felülreprezentált 2024 első felében a tolvajoknál a Citroën és a Peugeot is az országban használt példányaik számához arányosítva. Mazdákból hatot vittek el, miközben az egész tavalyi évre vonatkozóan nincs adat a márka lopásairól.

Időarányosan több személyautót loptak Opelből és Fiatból is 2024 első hat hónapjában a tavalyi egész éves számokkal összevetve. De vannak jó hírek is: jóval kevesebb Volkswagenre adtak ki körözést idén, mint a 2024-es, éves adat fele, és csökkent a Fordok lopása is. Az országosan második legnagyobb számban használt Suzukinál nem látni érdemi elmozdulást, feleannyi körözést sem adtak le a modelljeire, mint az Opel különféle autóira.

Autólopási toplista 2024 január-június:

1. Opel 37 darab (2023 teljes év: 52)

2. Renault 17 (17)

3. Suzuki 16 (34)

4. Fiat 12 (16)

4. Ford 12 (30)

6. Volkswagen 10 (37)

6. Audi 10 (17)

8. Citroën 9 (6)

8. BMW 9 (20)

8. Mercedes-Benz 9 (22)

11. Skoda 8 (12)

11. Toyota 8 (12)

13. Seat 7 (10)

13. Peugeot 7 (12)

15. Mazda 6 (nincs adat)

15. Honda 6 (3)

17. Daewoo 5 (8)

18. Hyundai 3 (nincs adat)

18. Kia 3 (nincs adat)

20. Nissan 2 (5)