Elkészült a csodagumi, ami gyógyír az új autókból kispórolt pótkerékre

Ez a logó jelzi az új defektmentes technológiát

Fotó: Pirelli

Érdekesség, hogy a P Zero E fejlesztése során olyan virtualizációs technológiákat használtak, amelyek mesterséges intelligencián és vezetési szimuláción alapulnak. A Pirelli K+F részlege egyre inkább a gépi tanulásra támaszkodik, hogy megjósolja az egyes gumiabroncsok teljesítményét különböző vezetési körülmények között, még mielőtt egy fizikai prototípus elkészülne. A szimulációk és a mesterséges intelligencia segít előre látni, hogyan is fog viselkedni különböző körülmények között az adott abroncs.

Milyen újdonságai vannak még a Pirellinek?

Az új nagyteljesítményű négyévszakos, a Cinturato All Season SF3 a Michelint utánozza

Fotó: Pirelli

A P Zero E mellett hidegebb időre való újdonságokat is bemutatott a gumigyártó. Az egyik a Cinturato All Season SF3, egy új négyévszakos gumi volt, amely V-alakú profilmintájában az első „téliesített nyári gumira”, a Michelin Cross Climate-re emlékeztet, és szintén kapható Elect kivitelben is. Futásteljesítményben és kényelemben ugyanazt a szintet képviseli, mint elődje, a Cinturato All Season SF2, de szárazon, vízen és hóban is 10 százalékkal jobb tapadást biztosít.

P Zero Winter 2 - télen ilyennel szerelik a 7-es BMW-t is a gyárban

Fotó: Pirelli

Az erős prémiumautókra szánt P Zero Winter 2 pedig az első téli gumiabroncs, ami „A” osztályú gördülési ellenállással rendelkezik. A P Zero E-hez hasonlóan ez is több mint 50 százalékban bioalapú vagy újrahasznosított anyagból áll az Elect technológiával ellátott verzióiban, melyekből a zajcsökkentő PNCS technológia sem hiányzik. Havon és esőben a 3D-s, V-alakú, irányított mintázatú lamellakialakítása igen előnyös, amit a nedves tapadásra kapott „A” osztályú minősítése igazol.

A Drivingcampben tartott sajtórendezvényen a kedvező ár/érték arányú Powergy család két új tagja, a négyévszakos Powergy All Season és a téli Powergy Winter is bemutatkozott.