Félig kiszélesített karosszériával újít a Maxvan lakóautója

Fotó: Maxvan

Észak-Amerikában is népszerű lakóautó-alap a Stellantis könnyű haszonjárműve, amelyet arrafelé Ram ProMaster néven forgalmaznak. A Maxvan nevű cég most aszimmetrikus felépítménnyel állt elő ezen az alapon, a Route nevű modelljüknél ugyanis csak a bal oldalfalat tolják ki 22 centivel, a jobboldali marad a helyén.

Fotó: Maxvan

Ennek a változásnak az eredményeként a jármű belsejében egy 61 cm széles végigfutó folyosót tudtak kialakítani, azáltal, hogy a jobb oldali ágy felhajtható, akár kerekesszékkel is végigjárható szélességű lesz a lakótér – be- és kiszálláshoz a hátsó ajtó kinyitásával lehajtható rámpát lehet használni. A konyhamodul a vezetőülés mögött kap helyet, szemben az oldalsó tolóajtóval, a jármű hátsó részében függönyajtóval elválasztható részt alakítottak ki. A bal oldalon helyezik el a wc-t és a zuhanytálcát, a jobb oldalon szabadon választhatja ki az ember, épp mire van szüksége – itt kerékpárok is szállíthatóak a falra akasztva, de lehetőség van mosógép elhelyezésére, vagy egyéb tárolók behelyezésére is.

Fotó: Maxvan

A Maxvan Route 2 darab 100 Ah kapacitású akkumulátort kap a lakótér elektromos berendezéseinek működtetéséhez, opciósan benzines áramfejlesztő is elérhető, illetve alapáron adják a napelem-előkészítést (kábelezés). A vételár alapáron közelíti a 110 000 dollárt, az extrák és az egyedi igények függvényében ennél sokkal magasabb is lehet a végösszeg.