Frissült az Amarok – a 15 évvel ezelőtt bemutatott első generáció

Fotó: Volkswagen

Amíg Európában tavaly óta már a Ford Ranger alapján készített második Volkswagen Amarokot kínálják a vásárlóknak, Argentínában továbbra is a 2009-ben piacra dobott első generációt gyártják, amelynek a megjelenését most igazították az aktuális márkaarculathoz. Ehhez ráadásul nem is kellett sokat tenni, épp csak az A oszlop előtti karosszériaelemeket változtatták meg; az új orr 96 mm-rel növeli meg a hosszt.

Fotó: Volkswagen

Bent csak a legszükségesebb változtatásokat hajtották végre, 9 colra növelték a központi érintőképernyő képátlóját, és lemásolva a Porsche-kronométert a műszerfal tetejére került egy Safer Tag fantázianevű visszajelző, ami a vezetőtámogató rendszer működésére hívja fel a figyelmet csipogással és fényjelzéssel. Azt is kiemelik a változások között, hogy USB-A helyett már USB-C csatlakozókat találunk a középkonzol alatt, illetve az opciós listán elektromosan állítható ergoComfort ülések is vannak.

Fotó: Volkswagen

Nincs változás a motorkínálatban, a 2,0 literes TDI (140 LE/340 Nm) 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval és hátsókerékhajtással jön, egyébként a 3,0 literes V6-os TDI kerül a motortérbe. Ennek a teljesítménye 258 LE/580 Nm, túltöltéssel pár másodpercig 272 lóerős is lehet. Ehhez a motorhoz már szériában adják a 8 fokozatú automatikus váltót és az összkerékhajtást.