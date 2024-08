Gyári tuningalkatrészeken dolgozik a Honda

Fotó: Acura

A Honda és az Acura típusai kedvelt tuningalapok az Egyesült Államokban, és most maga a gyár is megpróbál tőkét kovácsolni ebből. A Monterey Car Weeken kiállított Acura Integra Type S HRC tanulmány olyan tuningalkatrészeket vonultat fel, amelyek nemsokára megjelennek majd a gyári kiegészítők között – lesz külön közúti és versenypályára szánt sorozat is. A név is árulkodik arról, hogy a tuningalkatrészeket a gyári HRC (Honda Racing Corporation) versenyistálló mérnökeinek a segítségével készítették el.

Fotó: Acura

Öt nagy témakörbe sorolják majd az alkatrészeket: motor, felfüggesztés, fék, teljesítménycsökkentés és aerodinamika. Utóbbiba a versenyautóval szerzett tapasztalatok alapján kialakított légterelők és karosszériaelemek lesznek, illetve ide tartoznak majd a hűtést (motor, fékek) javító elemek is. A tömegcsökkentési megoldások közé tartozik a radikálisan kipakolt utastér, ahol a hátsó ülést egy olyan karbon polccal váltják ki, ahol a pályanapozáshoz szükséges slick-abronccsal szerelt kerekeket lehet kényelmesen szállítani; a karbon karosszériaelemek jóvoltából és a légkondiról való lemondás miatt 90 kg a tömegcsökkentés. Az Acura Integra Type S HRC Indy Yellow Pearl fényezését a második generációs NSX számára keverték ki.