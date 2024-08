Gyémántporral a fényezésben villant a Carlex G-Falcon

Fotó: Carlex Design

A Közel-Keleten népszerű sport a solymászat, és arrafelé van pénz lóvéra. Ezek után a lengyel Carlex Design tuningcég 4 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy minden tudását beleadja egy különleges Mercedes-AMG G 63-as megépítésébe, a G-Falcon nevű alkotás a 2024-es Adu Dzabi Vadászati Kiállításon debütál. Egy idei autóból építették meg a különlegességet, úgy jön össze a 4 év munka, hogy a jármű különlegességét jelentő, kézzel gravírozott tetőlemezt külön készítették el, és csak utólag tették azt rá egy G-osztályra.

Fotó: Carlex Design

Ezen kívül még karbon karosszériakészletet, egyedi 24 colos kovácsolt alufelniket is kapott a Carlex G-Falcon, amelynek a bronzmetál színe is különleges. Egyrészt ide keverték ki az árnyalatot, másrészt a lakkba valódi gyémántport kevertek, hogy különleges legyen a jármű csillogása napfényben. Persze ez még nem volt elég fényűzés, ezért az ajtógombokat tömör ezüstből készítették el, a tetejükön lévő gömböt pedig bearanyozták. Kézzel varrott bőrkárpit került az ülésekre és az utastér egyéb felületeire, bent és kint is megjelennek a tetőhöz hasonlóan gravírozott díszek.

Fotó: Carlex Design

És ez még nem minden, hiszen a Carlex Design a svéd VO Vapen fegyvergyártót is megkereste, és annak VO Falcon nevű puskáját is mellékelik az autóhoz – természetesen a gravírozott díszekkel teszik egyedivé a lőfegyvert. Azt nem árulták el, mennyibe kerül a Carlex G-Falcon és a VO Falcon puska.