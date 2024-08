Gyengébbek kedvéért: már a műszerfalra is kiírja a típusnevet a Nissan

Fotó: Nissan

Jól mutat a nyolcvanas évek megjelenésével is a Nissan Frontier pickup, de most mégis megpróbálták egy kicsit közelebb hozni az aktuális korszakhoz annak tudását. Például mostantól kezdve a kormány nem csak magasságában állítható, de mélységében is, az opciós érintőképernyő már 12,3 colos képátlójú. Ez alatt nagy betűkkel írják ki a típusnevet, ha netán a használó nem lenne tisztában azzal, milyen autóban is ül.

Fotó: Nissan

A 2025-ös modellévre átalakítják még az első lökhárítót, a paletta az Afterburn Orange színnel bővült, már több felszereltséggel választható a hosszú platós CrewCab fülke. A maximális vontatási képesség már 3243 kg, a fokozott terepképességű PRO-4X felszereltségnél a körkamera képe már 19 km/órás tempóig megjeleníthető, megkönnyítve ezzel a terepen manőverezést. Nem változott a motor, a 3,8 literes szívó V6-os 310 LE/380 Nm, a váltó 9 fokozatú automatikus. Alapáron fékezéses differenciálzárat adnak, a PRO-4X modellnél adják a gombnyomásra zárható differenciálművet.