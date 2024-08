Hivatalosan is bemutatkozott a BMW M5 Touring

Fotó: BMW / Fabian Kirchbauer

Noha csak most először megvásárolható Észak-Amerikában a kombi BMW M5-ös, a németek máris azzal számolnak, hogy Németországot követően az Egyesült Államok USA lesz a második legnagyobb piaca ennek a karosszériaváltozatnak, majd Nagy-Britannia, Kanada és Svájc következik. Mondjuk illik az USA útjaira az autó, hiszen óriási és nehéz cirkálóról van szó, a karosszéria 5096 mm hosszú, 1970 mm széles, 1516 mm magas, a saját tömeg pedig az összkerékhajtásnak és a plug-in hibrid hajtásnak köszönhetően 2475 kg!

Fotó: BMW / Fabian Kirchbauer

Ezek után nem csoda, hogy szükség van az 585 LE/750 Nm teljesítményű benzinmotor és a 197 LE/280 Nm teljesítményű villanymotor teljes tudására a sportos tempóhoz. A 727 LE/1000 Nm rendszerteljesítmény feltöltött akkumulátorral és rajtautomatikával 3,6 másodperc alatt teszi lehetővé a 100 km/órás tempó elérését, a 0-200 km/óra gyorsulás is megvan 11,1 másodperc alatt. Rögtön 3 végsebesség-adat is van, elektromos módban 140 km/óra az elérhető maximum, a végsebesség elektronikusan korlátozott 250 km/óra, illetve M Driver’s Csomag rendelésekor 305 km/órára emelik a limitet. A feláras M Drive Professional csomag részeként a versenypályára fejlesztett TRACK üzemmód is aktiválható, amelynek az M Laptimer funkció és a Boost Control funkció is része. Utóbbi haladás közben indított sprintek és előzési manőverek esetében maximalizálja a hosszirányú menetdinamikát.

Fotó: BMW / Fabian Kirchbauer

A szedántól a könnyebben hozzáférhető, alaphelyzetben 500 literes, támladöntés után 1630 literes csomagtér különbö9zteti meg a BMW M5 Touringot, amelyet épp ezért ideális utazóautónak ajánlanak. Persze azért a karbon tető kivételével minden olyan műszaki megoldás elérhető a kombiban is, ami javítja a teljesítményt, a toronymerevítőtől kezdve az egyedi hangolású felfüggesztésen át az állítható pedálérzettel bíró M-es fékrendszerig bezáróan, a karbon-kerámia fékek az opciós listán szerepelnek. Természetesen itt is hátsókerékhajtásba kapcsolható az M xDrive összkerékhajtás, de ez a funkció csak nagyon tapasztalt sofőröknek ajánlott, hiszen ehhez ki kell kapcsolni a menetstabilizáló rendszert...