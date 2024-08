Hot Wheels helyet Not Wheels – jó játék a roncsautó

Fotó: Mattel

Vannak olyan autók, amelyek egyszerűen elértek az életük végére, nincs az a szerelni képes tulajdonos, aki továbbra is üzemben tudná tartani azokat. Ezeknek a járműveknek állít emléket a Hot Wheels legújabb alkotása, amely stílusosan a Not Wheels névre hallgat, hiszen hiányzik a jobb hátsó kereke. Már a csomagolás is árulkodik a megszokottól eltérő kisautóról, hiszen ott nem a jól ismert kisautó-márkanév, hanem az alkotó MSCHF neve olvasható.

Fotó: Mattel

Arra nagyon ügyeltek, hogy semmilyen autómárka ne legyen felismerhető az ütött-kopott, kerekét nélkülöző, biztonsági övét a földön húzó járműben, de lehet, hogy egy-egy apró részlet azért beugrik majd a rajongóknak. Csak korlátozott számban készítik a megszokott, 1:64-es méretarányú roncsautót, amelynek az ára borsos, 30 dollár. Olyan részletekre is odafigyeltek, mint a hátsó szélvédő porában olvasható Moss le! felirat, vagy a lökhárítón lévő, az USA-ban népszerű – lekonyuló matricák – megléte.