Humanoid robotokat tesztelt a gyártásban a BMW

Fotó: BMW

Amíg a Tesla saját fejlesztésű humanoid roboton dolgozik, a BMW a kaliforniai Figure nevű cég segítségével akarja bevezetni ezt a technológiát a termelésben. A spartanburgi gyárban már tesztelték is a Figure 02-es robotot a karosszériaüzemben, ahol a présgépet acéllemezekkel ellátó emberek munkáját váltották ki az iFactory termelési rendszerben (ezt valósítják meg Debrecenben is) használt gépekkel élő kommunikációra képes multifunkciós robotokkal. Fontos tapasztalatokat szereztek ezzel a pár napos próbával, de azt is közölték – minden bizonnyal a szakszervezetek megnyugtatása végett – hogy egyelőre nem szerepel a BMW tervei között az emberi munkaerő kiváltása humanoid robotokkal.