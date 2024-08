Ritka kincs a használt autók között: ilyen egy újszerű, de több mint tízéves BMW

Nosztalgiahullám: vajszínű kárpit, famintás dekorpanelek

Fotó: Dombovári Mihály

Mivel az előző tulajdonos szűk garázsban tartotta az autót, nem mindig sikerült neki a betolatás. Emiatt sérülések voltak a hátsó lökhárítón, horzsolások és repedés is cifrázta. Sőt, a lökhárító tartóiból is eltörtek az oldalsók. Így ezekből is újat kapott az autó, és cserés lett a lökhárító is. Ezek voltak a nagyobb dolgok, de kisebbekből is akadt. Például a jobb oldali küszöb hátsó emelési pontjánál javítani kellett horpadás miatt.

Az utolsó simítások

130 ezer km a futásteljesítmény, erre mondják, hogy "be van járatva"

Fotó: Dombovári Mihály

A cserék és lakatosmunkák végeztével az összes felsorolt elemet újrafényezték. De ezen felül többet is. Így a jobb oldalon a hátsó ajtó és hátsó sárvédő is új festéket kapott, valamint az A- és a C-oszlop is a tetőívvel együtt. A bal hátsó sárvédőt is fényezték, szintén a tetőív felső koszorújával közösen, mert így nem tűnik fel az esetleges színeltérés a régi és az új fényezés között.

Szép fényezőmunka, szép illesztések

Fotó: Dombovári Mihály

Fényezték az első lökhárítót is, valamint a tükörházakat. A fényezés elkészültével teljes polírozást kapott az autó: összepolírozták, így a megjelenése tényleg újszerű lett. Ez utóbbiban segített még pár apró trükk is, így új oldalsó irányjelzők felszerelése, valamint a BMW vese felső elemeit is újabbra váltották.

A legkevésbé megosztó formájú Bangle-BMW volt az E90-es 3-as sorozat

Fotó: Dombovári Mihály

Ezután már csak egy teljes és alapos külső-belső takarítás, valamint bőrtisztítás következett, így felfrissülve vitték az autót műszaki vizsgára, amit természetesen sikeresen vett az új gazdához került szerencsés BMW.

Cikkünk elkészítéséhez a BMW-Audi-Volkswagen Kft. műhelye nyújtott segítséget.