Itt a legsportosabb Superb

Fotó: Škoda

A legnagyobb Škoda személyautóból eddig se készült, ezután se készül RS változat, a Superb vásárlóknak meg kell elégednie a Sportline változattal. Kívülről a fényes fekete karosszériadíszekről lehet a legkönnyebben felismerni ezt a változatot, de azért a látványos felnik is árulkodnak. Alapáron 18 colos Vela felniket adnak aerodinamikai dísztárcsákkal, opciós a 19 colos, szintén dísztárcsás Aniara felni, illetve a 19 colos Torcular felni.

Fotó: Skoda

Az utastérben a Suedia műbőr kárpitot használják, a sportülések fűthetőek és masszázsfunkciójuk is van, opciós az AGR-jóváhagyással rendelkező derékbarát sportülés, ami még szellőztetéssel is rendelkezik – ennek perforált a kárpitja. Fekete színű a tetőkárpit, a műszerfal díszléce karbonmintás, a 3 küllős kormányt bőrrel vonják be. A Škoda Superb Sportline esetén széria a LED-mátrix fényszóró, a 15 mm-es ültetéssel együtt járó sportfutómű, opciós a DCC Sport elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás. A sportos megjelenési csomag az összes (150-265 LE) motorral kérhető.