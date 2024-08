Kanada százszázalékos vámot vet ki a kínai elektromos járművekre

A bejelentésre azután került sor, hogy Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója vasárnap egyeztetett Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel és a kabinet tagjaival. Jake Sullivan kedden egyébként Pekingbe utazik.

Justin Trudeau azt is bejelentette, hogy Kanada 25 százalékos vámot vet ki a kínai acélra és alumíniumra, mert mint fogalmazott "az olyan szereplők, mint Kína, úgy döntöttek, hogy tisztességtelen előnyhöz juttatják magukat a globális piacon." Kanada Kínában gyártott Teslákat is importál, így ezekre is százszázalékos vám vonatkozik majd, miközben az amerikai vállalat ezt könnyedén elkerülhetné, ha az egyesült államokbeli vagy németországi gyáraiból szállítana Kanadába.

Kína kanadai nagykövetsége szerint a lépés károsan hat a kereskedelmi és gazdasági együttműködésre. A diplomáciai képviselet közleménye szerint a kanadai intézkedés nem más, mint kereskedelmi protekcionizmus és politikailag motivált döntés, ami sérti a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait.