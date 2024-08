Klasszikus G-osztály-átépítéssel kezd az Arcade Cars

Fotó: Arcade Cars

Az újonnan alapított Arcade Cars műhely restomod átépítésekkel foglalkozik, a székhely Londonban van, de Ausztriában és Németországban is van telephelyük. Elsőként a klasszikus Mercedes-Benz G-osztály átépítésüket mutatták meg, a Sojourn alapján a svájci hadseregtől leselejtezett 230 GE terepjárók jelentik, amelyek hosszú, 2 ajtós karosszériát kaptak. Ezeket teljesen szétszerelik, kijavítják az esetleges sérüléseket, majd az ügyfél kívánságának megfelelően végzik az összeépítést. Szabad a szín- és a kárpitválasztás (akár egyedi szövetet is készítenek), szabadon lehet dönteni a díszvarrás mintájáról is.

Fotó: Arcade Cars

Lehet kérni 6 vagy 8 személyes utasteret, előbbinél egymás mögött van 2-2-2 ülés, míg utóbbinál a 2 első ülés mögé 2 hosszanti padot építenek be. Modern kapcsolódási lehetőségeket kínáló fejegységet építenek be, a lehető legjobban elrejtik a mélynyomós hifit. A 2,3 literes benzinmotort (128 LE/190 Nm) felújítják, de lehet kérni 2,8 literes blokkot (151 LE/237 Nm), és akkor még ott van az akkumulátoros-elektromos hajtás lehetősége is – ezt még fejleszti a partner Everrati műhely. Alapesetben xenon fényszóróra váltanak, de elérhető LED-es fényszóró is. Már rendelhető az Arcade Sojourn, amelynek a közönségpremierje a Pebble Beach Concours rendezvényen lesz, az alapár adók nélkül 100 000 font, a felső határ a csillagos ég; az első autók átadását 2024 végére ígérik.