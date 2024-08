Klasszikus léghűtéses Porsche hibrid hajtással

Fotó: Galpin Auto Sports

Mintegy 2 év munkájával készült el a Galpin Auto Sports (a Porsche Santa Clarita márkakereskedés tulajdonosa) és a német bb-Auto tuningcég közös projektje, amely során teljeskörűen felújítottak és modernizáltak egy 1974-ben gyártott Porsche 911 Targát. Azért húzódott el a munka, mert nem egyszerűen csak helyreállították az autót, de ahhoz egyedi öntöltő hibrid rendszert is készítettek.

A 4,0 literes lökettérfogatú, 400 lóerős léghűtéses boxert az Ed Pink Racing készítette, ez a műhely hosszú éveken szállított erőforrásokat a Singernek, azonban a blokk és a G50-es 5 fokozatú váltó közé még egy 150 lóerős villanymotort is beszereltek – ebben a Vonnen cég sietett a segítségükre. Az eredmény egy 550 lóerős rendszerteljesítményű öntöltő hibrid hajtás. A felfüggesztést a 997 GT3-as modell stílusában alakították át, egyedi a 6 dugattyús nyergeket használó Brembo fékrendszer. A kétrészes Fucks-felnikre Michelin Pilot Sport Cup 2-es abroncsokat szereltek.

A szivárványos megjelenés nem új keletű, a bb-Auto már 1976-ban használta azt, amikor a Polaroid kért tőlük autókat a Photokina-kiállításra. A látványos fényezéshez passzoló padlószőnyegeket is készítettek, kék színű Alcantarával vonták be az utasteret, a hátsó üléstámlán vágott nyílások segítik a mögötte elhelyezett hibrid akkumulátor temperálását – modern klímát építettek az autóba, amely még a tető üvegpaneljain keresztül érkező hőmennyiség kezelésére is alkalmas. Szintén a hetvenes évek stílusában polírozott fa váltógombot kapott a bb-Auto Porsche Targa Hybrid.