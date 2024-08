Közösségi veteránautók Moszkvában

Fotó: GAZ

A nagyobb oroszországi autómegosztó-szolgáltatások közé tartozik a CityDrive, amely több nagyvárosban is jelen van a gazdaságos modellektől a prémium-típusokig terjedő flottájával. Hamarosan egy újabb kategóriát nyitnak, Moszkvában ugyanis 2 darab klasszikus Volgával bővítik a flottát, az autókat pedig akár perc alapon is lehet majd bérelni, de természetesen lehetőség lesz hosszabb távú bérlésre is. Egy GAZ-24 és egy GAZ-3102-es Volgáról van szó, amelyek azért nem gyári állapotban kerülnek a flottába. Az egyszerűség kedvéért a klasszikus megjelenésű orosz limuzinokat „modern motorral és automatikus váltóval” látták el, hogy azok a dugóban araszolást is bírják, és ne kelljen a sofőrnek például a szívatóval vesződnie.