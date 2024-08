Mercedes-szintű kényelem, francia módra: így született a legendás Citroën CX

Fotó: Citroen

Annak ellenére sikeres lett a Citroën CX, hogy meglehetősen rossz minőségben szerelték azokat össze, több korabeli újságnál is csalódást okozó tartóssági tesztek születtek.

Azonban a szakma szerette a típust, 1975-ben elhódította az európai Év Autója címet, megelőzve a VW Golfot.

A vásárlók is kedvelték a lágyan ringatózó óriást, háromszor többet értékesítettek belőle, mint az utód XM-ből. Amúgy a páratlan komfortot kínáló hidropneumatikus felfüggesztésnek nem csak az átlagemberek látták előnyét, de az úttalan utakon száguldó raliversenyzők is. A Citroën CX háromszor nyerte meg a Szenegál Ralit, egyszer a Párizs-Dakart, de még a Monte Carlo ralin is aratott kategóriagyőzelmet – túl sok ellenfele nem volt azt 1978-as versenyen a dízelmotoros túraautók kategóriájában...

Házon belül – a PSA konszern még a Talbot Tagora és a Peugeot 604 modelleket indította ebben a kategóriában – a Citroën CX lett a győztes luxusautó, hiszen 1974-1991 között maradt a piacon, ez idő alatt 1,170,645 darabot értékesítettek belőle, legsikeresebb éve 1978 volt, amikor mintegy 132 000 példányt gyártottak belőle. A Citroën egyébként önhatalmúlag kétszer is próbált méltó utódot fejleszteni a CX-nek, de 1980-ban és 1986-ban is a projektet a PSA-vezetés jóváhagyása nélkül elindító mérnököket kirúgták. Végül a Peugeot 605 alapjára, hidropneumatikus felfüggesztéssel megvalósított XM-mel váltották le a Citroën CX-et 1989 májusában: a már V6-os erőforrással is választható ferdehátú 1990-ben szintén elhódította az európai Év Autója címet, de az már egy másik történet...

