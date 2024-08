Köbcentiből sosem elég: ezek a legnagyobb motorok (top 5)

Míg az 1974-ben debütált, első generációs Gold Wing-et 999 cm3-es, négyhengeres boxerrel kínálták, az aktuálisban már jóval nagyobb lökettérfogatú, hathengeres szív dolgozik

Fotó: Honda

Az egyedülálló konstrukció előnyei megkérdőjelezhetetlenek, az alacsony súlypont és a jellegzetes hang is kiemeli az átlagból, miközben a Honda újító szellemét dicséri, hogy DCT, azaz duplakuplungos automata sebességváltóval is kínálja. Hogy a Gold Wing a legek motorja, azt alátámasztja a tény, miszerint ütközéskor légzsák igyekszik csökkenteni a sérülés kockázatát, extrái között pedig minden megtalálható, amire a hosszú túrázások alkalmával szükség lehet.

Egyszerű nyereg helyett háttámlás és karfás üléssel kényezteti az utast a Gold Wing top case-zel felszerelt változata

Fotó: Honda

3. Indian Challenger - 1890 cm3

Valaha alapvetés volt a nagy túramotorok között az Indian, mint Amerika legrégebbi motorgyártója, manapság (a márka feltámadása óta) pedig inkább a Harley-Davidson érdekes alternatívájaként tarthatjuk számon. A nagy lökettérfogatú erőforrások itt is a márka DNS-ébe ivódtak, a Challenger baggert például 1890 cm3-es, V2-es benzinmotor hajtja.

A 122 lóerős masina a bázisváltozat mellett Dark Horse, Limited és Elite verzióban is elérhető,

mindegyiknél kicsit más a külső stílus és a felszereltség. Az biztos, hogy az Indian apait-anyait beleadott a típusnál, az óriásblokk mellett a prémium audiorendszer és az adaptív fényszórók is megérnének egy külön misét.

178 Nm nyomaték, 7 colos érintőképernyő navigációval, temérdek extra és persze stílus: a 13,4 millió forintba (Limited) kerülő Indian igazi topgép

Fotó: Indian

2. Harley-Davidson Road Glide és Street Glide CVO - 1977 cm3

A Harley-Davidson mindig is híres volt arról, hogy hatalmas V2-eseket kínál, és ezt a hagyományt a mai napig őrzik (igaz, néhány éve már elektromos modell is megjelent a palettán). Ám ettől még nem az övék a világ legnagyobb lökettérfogatú motorkerékpárja! Persze azért a milwaukee-i gyártó 1890 és 1923 cm3-es erőforrásai sem éppen piskóták, ráadásul a tavalyi évtől kezdve a CVO (Custom Vehicle Operations) túramotoroknál, a cápaidomos Road Glide-hoz és a denevéridomos Street Glide-hoz is elérhető az új, 1977 cm3-es szív.

Cápaorr-szerű a fejidom, LED-fényszórókkal és a hosszú túrákhoz optimalizált szélvédővel. Sokat nyújt a csúcsmodell, bőven 20 millió feletti áron

Fotó: Harley-Davidson

Ez a Harley történetének legnagyobb “elsőszerelésű” blokkja, de a modellpáros azért is érdekes, mert igazi nehézbombázók, menetkész tömegük alulról súrolja a négy mázsát. Így aztán a 189 Nm-es nyomaték fényében nem meglepő, hogy a CVO tulajok nem szoktak erő hiányára panaszkodni, legfeljebb csak arra – főleg idősebb korban -, hogy nehéz manőverezni az óriásokkal. Szerencsére erre is van egy régi megoldás a H-D kínálatában: háromkerekű nagyvasakat is lehet rendelni, igaz, valamivel kisebb lökettérfogattal.