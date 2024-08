Milliós akciók, kifutó modellek: ezek a legolcsóbb új autók 2024-ben

Szigorodó emissziós előírások (illetve CO2-kibocsátási kvóták), egyre több kötelezően beépítendő biztonsági felszerelés, átalakuló vásárlói szokások, háborús embargók és infláció: nem csoda, hogy egyre drágul minden új autó, ami érzékenyen érinti a megfizethető belépőmodelleket keresőket. Megnéztük, ilyen körülmények között melyek a legolcsóbb új autók 2024-ben Magyarországon, méghozzá a vezérképviseletek központi, tehát minden egyes márkakereskedésben elérhető kedvezményeit is figyelembe véve.

Sokszor piaci kivezetés előtt álló, jelentős kedvezménnyel kínált modellek a legolcsóbb új autók 2024-ben, de akad köztük azért viszonylag friss fejlesztésű is

Fotó: Shutterstock

A 10-es toplistáról lecsúszott jó pár teljes értékű kisautó (például Opel Corsa, Skoda Fabia), illetve valamennyi családi SUV, és némi meglepetésre a kínai márkák sem képviseltetik magukat. Lássuk hát a befutókat, fordított sorrendben, pár meglepetéssel a legolcsóbb autók ligájában.

Top 10: a legolcsóbb új autók 2024-ben

10. Toyota Aygo X Comfort - alapár: 5 990 000 Ft

Magyarország 10 legolcsóbb új autója közé éppen, hogy belefért egy Toyota, természetesen hibrid hajtás nélkül, a minik kategóriájából. A divatos, crossover-beütésű Aygo X Comfort alapkivitele 360 ezer forint importőri kedvezménnyel kapható úgy, hogy légkondicionáló és érintőképernyő is van a fedélzeten, de még nagyobb akció él a Business modellre, amely ugyanekkora vételárért a fentieken túl ülésfűtést is kínál.

Háromhengeres, 72 lóerős szívómotor dolgozik a Yaris-szal azonos padlólemezre épülő, de annál jóval rövidebb autó motorházteteje alatt

Fotó: Toyota

9. Suzuki Ignis 1.2 GL – alapár 5 970 000 Ft

Iparági hírek szerint a gyártói széndioxid-kvóták miatt jövőre más modellek mellett az Ignist is kivezeti a Suzuki európai kínálatából. Ám a jópofa, magas építésű mini addig is egy sokoldalú autó hatmillió forint alatt, legalábbis az akciós belépőmodell esetében.

Sőt, 6,89 millió forinttól 4x4-hajtással is kapható,

ez a kivitel az autópiac legolcsóbb legolcsóbb összkerekes, enyhe terepre is alkalmas modellje, még ha nehezen is pótolja a Jimny utáni űrt.

1,2 literes motorral és lágy hibrid hajtással kínálják a mini SUV-nak is tekinthető, magasabb felszereltségnél csak négyszemélyes Ignist

Fotó: Suzuki

8. Suzuki Swift 1.2 GL - alapár: 5 830 000 Ft

Sokáig az esztergomi gyártású Swift volt a legolcsóbb autó Magyarországon, aztán az importált újabb nemzedékekkel ez a gyakorlat véget ért. Most, ha nem is listavezető, de újra a top 10-es listán szerepel ez a Suzuki, miután több mint egymillió forintos árengedmény jár hozzá. Ennek oka, hogy kifutó modell, már rendelhető az új Swift-generáció is frissebb formatervvel, új extrákkal, igaz, sokak bánatára az eddigi négy- helyett háromhengeres szívómotorral.