Leszállította az utolsó, V8-as motorral szerelt Quattroportét a Maserati

Fotó: Maserati / Lorenzo Marcinno'

Július 31-én a Lago Maggiore partján levő Stresa-ban adták át megrendelőjének az utolsó, V8-as motorral szerelt Maserati Quattroportét, és mivel az ügyfél ezzel együtt egyedi MC20-ast is rendelt a gyártól, azt is rögtön megkapta. Most már csak az van hátra, hogy az USA-ban élő orvosbiológiai szektorban aktív vállalkozó lakóhelyére szállítsák az autókat…

Fotó: Maserati / Lorenzo Marcinno'

Mindkét autó a Fuoriserie program keretében kapott egyedi kialakítást, a Quattroporte Grand Finale Blu Nobile karosszériaszínt kapott karbon légterelőkkel, szálhúzott alumínium féknyergekkel. Az autó alvázszáma (999999) több helyen is megjelenik, az autón dolgozó szakemberek aláírása az egyedi motorburkolaton olvasható. A Maserati MC20 Iris esetén színváltó AI Aqua Rainbow fényezést használtak, az utastérben egyedi a díszvarrás.