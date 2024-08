Már a Corollához is van rajtautomatika

Fotó: Toyota / Bill Leigh Brewer

A Toyota úgy vitte el Észak-Amerikába a GR Yaris számára készített hajtásláncot, hogy az ott elérhető legkisebb karosszériába, az 5 ajtós Corollába szerelte be az 1,6 literes turbómotort és a hozzá csatlakozó összkerékhajtást – akkor még szó nem volt az LBX forró változatáról. Pár hónappal a GR Yaris után a GR Corolla is megkapja a frissített technikát, 400 Nm-re emelkedett a nyomaték (a Corollába eleve 304 lóerővel került be a 3 hengeres turbó).

Fotó: Toyota / Bill Leigh Brewer

Megjelent az opciós listán a 8 fokozatú automatikus váltó is, amivel együtt rögtön rajtautomatikát is adnak – utóbbinak használata közúton nem megengedett, gyakran ismételt használata se ajánlott. A váltó különlegessége, hogy nem csak a gyorsulásmérő és sebesség alapján dolgozik Sport módban, de figyelembe veszi a sofőr gáz- és fékpedál-kezelését is. Nagyobb nyílásokat vágtak az első lökhárítóra a hűtés javítása érdekében, az utastérben minden apró részlet fekete lett, a kapcsolók jobb tapintású bevonatot kaptak. Új a futóműhangolás, elöl olyan rugókat használnak, amely megakadályozza dinamikus kanyarvételnél az ívbelső kerék felemelkedését, a hátsó rugók és stabilizátor feszesebb lett, módosították a geometriát is azzal, hogy megemelték a lengőkar bekötési pontját. A Toyota GR Corolla felfrissített változata télen kerül a márkakereskedésekbe, a vásárlók az autóval együtt 1 éves tagságot is kapnak a pályanapokat/képzéseket/versenysorozatokat szervező National Auto Sport Association szervezetbe.