Más ligában játszik - Dacia Duster Hybrid 140 Journey teszt

2009-ben én voltam a szerencsés, aki az első generációs Dustert kipróbálhatta. Emlékszem, jóízűt nevettünk a műanyagszagú beltéren és az ergonómia hiányosságain, aztán kiderült, hogy aszfalton nem rossz, terepen pedig kifejezetten ügyes. Okkal lett a Kelet-Európai régió vidéki polgárságának kedvence, és volt eladható nyugton is: 15 évvel ezelőtt 2,5 millióról indult az árlista, 3 millióért már 4x4 modellt kínáltak. Ma nálunk használtan 2,5-3 millió forint között adják az akár 200 ezer kilométernél is többet futott példányokat – ez nem csak inflációt, hanem remek értéktartást is jelez.

Új szín a Sandstone nevű homokbarna, a sok fekete műanyagbetéttel elég jó kontrasztos vele a Duster. Összesen 2,4 milliót adtak el a Duster első két generációjából

Fotó: Vékey Zoltán

Daciát venni tehát nem rossz üzlet, de még az óvodások is tudják, hogy azért nagyon sok mindent kell feláldozni az olcsóság fröccsöntött műanyagból fércelt oltárán. Ezek jellemzően azok a kétkedők, akik az elmúlt néhány év Dacia modelljeiben még nem ültek, ugyanis

van egy érzékelhető minőségjavulás, ami az új Dusterben csúcsosodik ki.

Volt persze honnan fejlődni, de mostanra odaértek a románok, hogy kívül-belül kívánatos járművet tudnak készíteni. Ezt érdemes külön leírni: igen, az új Duster képes azonnali birtoklási vágyat kiváltani és ezt saját tapasztalatból mondom.

Csak a Journey kivitel kap alapáron 18 colos kerekeket, a terepképesebb Extreme beéri 17-esekkel. A jól felszerelt Hybrid vezető nélkül 1346 kilót nyom

Fotó: Vékey Zoltán

Megértettem azt is, miért kellett a logóváltás: az új Duster annyira jó formát kapott, hogy egyszerűen az előző embléma rontaná az összképet. Sokan elsőre nem is tudják hova tenni, csak annyit mormognak, hogy milyen jól néz ki. Az előddel egymás mellé állítva nincs forradalmi dizájnváltás, mégis egész más hangulatú az újdonság. Robosztus, izmos, már-már kisebb harcjárművekre hasonlít hunyorítva, de van benne valami az újkori Jeepekből is. Az új kulcsmotívum az Y, ami a lámpatestektől kezdve a szellőzőrostélyokon keresztül az eldugott apró ábrákig számos helyről visszaköszön.

Kár a hátsó lámpákban pislákoló izzókért, remélhetőleg a ráncfelvarrásnál LED-re váltanak. Csatolt lengőkaros a 4x2-es kivitelek (tehát az összes Hybrid) hátsó futóműve

Fotó: Vékey Zoltán

Nem csak kívül, hanem belül is jó formában van?

Terepre szánt autóhoz jól passzol a fényezetlen műanyag, így ebből is van bőven rajta és már újrahasznosított anyagból készítik, ráadásul elvileg a karcolásoknak is ellenáll. A Duster már nem a generációkkal ezelőtti Renault technikára épül, hanem az aktuális, friss és egészen jól sikerült CMF-B alaplapra, ezzel a Captur és a Juke távoli rokona. 4,34 méteres hosszával közel sem nagy autó, de városi használatra és a mindennapokban éppen ideális. A dizájn gyenge pontja a hátsó lámpa, nem is a formája, hanem az ósdi zseblámpaizzó miatt. Szerencsére elöl már alapmodellben is csinos LED fények dolgoznak, hátul sem kellett volna ezen spórolni, nekem bántja a szememet.