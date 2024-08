Megdöbbentő videó, útjelző táblákkal kezdett verekedni két sofőr az M3-as terelésében

Az M3-as autópálya egyik terelésénél egy kamionos előnyhöz akart jutni, és még két autónyit a külső sávban akart előremenni, bevágva egy autós elé. A veszett dudálás után a kaminos megelégelte a mögötte haladó reakcióit.

Vitatkozás, bokorban talált eszközzel verekedés, sima boksz is volt, végül segítségül hívták a terelőtáblákat is, biztos, ami biztos alapon. Mindezt a dulakodás közben őket kikerülő autók előtt, mögött, között. Csoda, hogy nem lett belőle még egy gázolás is.

Miután lemeccselték, oldalra dobták a táblákat, és mentek tovább. Teljesen feleslegesen kakaskodott az egyébként két külföldi sofőr, mert a párbajig egyáltalán nem volt dugó a szakaszon.