Ez a német kombi nem veszti el a zöld rendszámot – Volkswagen ID.7 Tourer menetpróba (top 5)

2. Akkora belül, mint egy hangár, és játékteremmé varázsolható

Igényes és tágas a belső tér, a 15 colos érintőképernyő is élvonalbeli. Vicces, hogy a pedálok Pause és Play jelet kapnak

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Aligha meglepetés, hogy a közel ötméteres hossz és háromméteres tengelytáv gigantikus utasteret eredményez: két 180 centis felnőtt úgy fér el egymás mögött, hogy a hátsó keresztbe is teheti a lábait, a láb- és válltér még a Passatét/Superbét is veri. Bár érezhetően vastag a padló, a nagy belmagasság miatt mégsem kell felhúzott lábakkal ülni hátul sem, és

a csomagtartó is tágas: 545-1714 liter a térfogata,

ami 13/128 literrel veri az ötajtós ID.7-esét, viszont 145/206 literrel elmarad az új Passatétól. Derékszögben (cargo állás) is rögzíthető a hátsó ülések támlája, ekkor a csomagtartó még 60 literrel megnő, így már átlépi a bűvös 600 literes határt.

Két ember akár alvóhelyként is használhatja a hatalmas csomagtartót, amelynek álpadlója alatt még egy sekély rész található

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Prémiumautós a belső minőség, igényesek az anyagok, de a hangulat kissé komor lenne, ha a GTX változatot nem dobnák fel apró piros díszítések, amelyek az alapáras sportüléseken, az ajtókon, a műszerfalon és a kormány varrásán is feltűnnek. Zseniálisak elektromosan állítható, mikroszálas textillel borított, GTX-specifikus ergoActive ülések, kár, hogy csak az 1,74 millió forintos Interior csomag plusz részeként lehet hozzájuk jutni a 700 wattos Harman Kardon hifivel, a hátsó oldal- és függönylégzsákokkal, a középlégzsákkal, hátsó ülésfűtéssel, 30 színű hangulatvilágítással és a csomagrögzítő hálóval együtt. Jobban megéri a 653 ezer forintos Design csomag plus, amely az adaptív lengéscsillapításon felül progresszív kormányzást (a GTX-hez széria), zajcsillapító dupla oldalüvegezést és elektromos csomagtérajtó-mozgatást is tartalmaz.

A feláras ergoActive első ülések memória funkcióval, masszázzsal, pneumatikus gerinctámasszal, kihúzható combtámasszal, és automatikus szellőztetéssel/fűtéssel rendelkeznek még az oldaltámaszokon is

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Bár a belső tér nagyrészt átgondolt kialakítású és németesen precíz kidolgozású, azért bosszankodásra adhat okot – az első ID.3 óta sokat fejlődött, még mindig kissé nehézkesen kezelhető – menürendszer (még a légbefúvás irányát is a képernyőről kell állítani), és persze a spórolós ablakemelő-kapcsoló is. Utóbbi minden MEB platformra épülő VW-csoportos villanyautóban azonos az ID.3-astól a Cupra Tavascanig: egy gombbal kell eldönteni, hogy a két billenőkapcsoló az első vagy a hátsó ablakokat vezérelje-e éppen. Sajnos a gomb olyan érzékeny, hogy néha véletlenül is vált vele az ember, és akkor csodálkozik, hogy miért nem a bal első ablakot húzta le a bevásárlóközpont sorompójánál.