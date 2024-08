Megkezdték a terepjáró szuperautó, a Marsien sorozatgyártását

Fotó: Marc Philipp Gemballa GmbH

Marc Philipp Gemballa 2 év fejlesztőmunkát követően jelentette be még 2021-ben a Marsien nevű terepjáró sportkocsiját, amelynek most kezdték meg a sorozatgyártását – már ha 40 példánynál ilyenről lehet beszélni. Az autóhoz 422 olyan alkatrészt kellett kifejleszteni, ami nem volt elérhető a piacon, például a karbon karosszéria több mint 85 elemből áll össze, aztán ott van az egyedi, a KW segítségével készített kettős keresztlengőkaros felfüggesztés – a hidraulikus lengéscsillapítókkal gombnyomásra 250 mm-re emelhető a hasmagasság, ilyenkor jön a képbe a második gyári kerékszett. Első szerelésként Michelin Ultra High Performance és egy második felniszettre szerelve Grabber AT 3 All Terrain terepmintás abroncsokat adnak, ezeket gyorsan lehet cserélni a központi kerékanya segítségével.

Fotó: Marc Philipp Gemballa GmbH

Az ügyfél úgy is dönthet, hogy fényezés helyett látható karbon karosszériát kér, a prototípus számára keverték ki azt Glacier Blue világoskék színt, ami a beeső napfénytől és a látószögtől függően változtatja a színét. A RUF készíti a 750 LE/930 Nm teljesítményű boxer biturbót – kérhető 830 lóerős változat is –, az olasz BMC szűrőgyártó készítette a légszűrőt, ami képes még sivatagi körülmények között is kellően tiszta levegőt szállítani az égésterekbe. A megfelelő hangról az Akrapovic által fejlesztett, teljes egészében titánium kipufogó gondoskodik. A gyártó Marc Philipp Gemballa GmbH – jogilag semmi köze a Gemballa GmbH-hoz – extrém ügyféligények megvalósítását is vállalja, akár kézitáskát is készítenek a vásárló partnerének az autó belsejéhez használt anyagokból, vagy 24 karátos arannyal vonják be a jelvényeket...