Utódot kapott Magyarország legnépszerűbb kínai autója, letaszíthatja a trónról a Vitarát és a Dustert

8,7 másodperces gyorsulás

(0-100 km/h) kereken 2 másodperccel jobb, mint a 132 lóerős, szintén öntöltő hibrid Toyota Yaris Crossé, viszont az 5,1 literes átlagfogyasztásuk megegyezik.

Az orr-rész az új HS-t utánozza

Fotó: MG Motor

Természetesen a külső is átalakult, a modern és tetszetős formanyelv a nagy testvér HS-ről lehet ismerős, a ZS hasonló frontrészt, széles hűtőrácsot, keskeny LED fényszórókat és első MG feliratot kapott. Vélhetően a karosszéria hossza, a tengelytáv és a kerekek átmérője is megnőtt, de ezekről még nincs pontos információ, csak azt tudjuk, hogy a csomagtartó 443 literes, ami 5 literrel kisebb, mint a benzines elődé. Viszont lehajtott ülésekkel már 1457 litert is be lehet pakolni, ami 82 literrel több, mint korábban.

Jóval nagyobbak az üvegfelületek, mint például az új Dacia Dusteren

Fotó: MG Motor

A Suzuki Vitara mellett a régi MG ZS az egyik legelérhetőbb árú SUV hazánkban a 6,5 millió forintos induló árával (1,5-ös szívómotorral), de az öntöltő hibrid utód ennél többe fog kerülni. Jó fogódzó lehet, hogy Nagy-Britanniában 22 ezer fontba kerül az alapverzió, ami 10,3 millió forintnak felel meg. Már ebben is benne van a 12,3 colos érintőképernyő okostelefon-tükrözéssel és navigációval, a 17 colos alufelni, a 7 colos digitális műszerfal, az automata légkondicionáló, az esőérzékelős ablaktörlő, a tolatókamera, a hátsó tolatóradar és a kulcs nélküli bejutás.

Fotó: MG Motor

Az MG Pilot csomag, amely a biztonsági és vezetéstámogató technológiák átfogó választékát tartalmazza, szintén az alapszéria része. Ez tartalmazza az adaptív sebességtartó automatikát, az aktív vészfékezést gyalogos- és kerékpáros-felismeréssel, a sávtartó asszisztenst, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert, a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszert, a holttérfigyelőt, az előremenő ütközésre figyelmeztető rendszert és a forgalmi dugó asszisztenst.