Minden, ami traktor - mezőgazdasági géptalálkozó Barlahidán

A szlalomversennyel kezdődött el a megmérettetés a mezőgazdasági géptalálkozón Barlahidán. Az első futamban szerepelt Szabó Krisztián kipróbált járművével

Hetedik alkalommal találkoztak újra a traktorosok a Göcseji Mezőgazdasági Géptalálkozón Barlahidán, melyet négy év kihagyás után élesztettek újra. A program célja, hogy legyen az évben egy nap a traktorosoké, amikor megmutathatják traktoraikat, gépeiket és ügyességüket, de emellett a szép számú érdeklődőnek is nyújtson érdekességet a rendezvény.

Minden, ami traktor

Háriné Vida Hajnalka szervező a program kezdetén elmondta, hogy vártak mindent, ami „brümmög és zümmög” minden, ami traktor. A korábbi évek tapasztalataikból kiindulva kétezer vendéggel is számoltak a géptalálkozón a traktorosok mellett. A géptalálkozó megnyitóján Bicsák Richárd Becsvölgye, Hári Barnabás Barlahida polgármestere, illetve Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket.

Mezőgazdasági géptalálkozó: Sebők Bence (j) Lentiből Gyuricza János (b) Pákáról érkeztek Barlahidára a fiatal korosztályt képviselve s versenyezetek is traktoraikkal

Traktorverseny - szlalom, gyorsulás és pulling

A mezőgazdasági géptalálkozó változatlan népszerűségét mutatja, hogy már a kezdésre rengetegen érkeztek, különféle veterán és modern nehézgépek sorakoztak fel, s többen is várták, hogy megmérettessenek. Voltak helyiek, környékbeliek, de Jákról, Nagykanizsáról is jöttek és a tervezett Rába-találkozót is sikerült megtartani. A traktorversenyt szlalom, gyorsulás és pulling, azaz erőverseny kategóriákban hirdették meg. Az első két versenyszámban mintegy 40-en indultak, de pullingban is több mint tízen.

Veterán gépek, ifjú sofőrök

A fiatal generáció is képviseltette magát a géptalálkozón Barlahidán. Az ifjú sofőrök közt a 19 esztendős Sebők Bence Lentiből érkezett fiatal társaival együtt, 7-en traktorkonvojban, ő maga egy 80 lóerős erőgéppel, egy 1994-es évjáratú MTZ-82-es traktorral. Első alkalommal robogott neki a versenypályának nagy lelkesedéssel, s bízva a jó eredményben. Az idősebb generációt képviselte Takács Lajos Zalabaksáról, aki pedig egy veterán géppel, egy 77 éves Steyr típusú traktorral vágott neki a szlalompályának. A mezőgazdasági géptalálkozón több kísérőprogrammal is készültek a látogatóknak.

