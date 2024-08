5 motorkerékpár, ami hiányzik Európából

2. Suzuki GSX-R 600/750/1000 - rajongás tárgya

1984-ban a Kölni Motorkiállításon egycsapásra minden megváltozott a Suzuki GSX-R 750-es érkezésével, amely új polcra emelte a márkát, egyszersmind új utat is jelölt ki a korábbi cikkünkben bemutatott turbósítási irány helyett. A később 600-as, 1000-es és 1100-as verziókban elérhető modellcsalád az egész világot, így Magyarországot is meghódította. Aki sportmotort keresett, annak gyakorlatilag alapvetés volt a GSX-R, amelynek fejlesztési üteme egy idő után lelassult és az európai vetélytársak az alkalmat kihasználva gyakorlatilag fejére nőttek a legendás típusnak.

Egykor Magyarországon rengeteg kamaszfiú szobájában feltűnt poszterként a GSX-R, és a tévében is sokan nézték Superbike-versenygépként

Fotó: Suzuki

Az egyre csökkenő eladások miatt először a 600-as és 750-es típusokat vezették ki a régiónkból, majd a közelmúltban a zászlóshajó, 1000-es superbike is búcsúzott.

Pedig több piacon is kapható még a legendás 600/750/1000-es triumvirátus,

mint a japán sportmotorgyártás alfája és omegája. Mindegyik típusban közös a pörgős, soros négyhengeres blokk és persze a Suzuki motorsport tapasztalatán alapuló megoldások sokasága – innentől a rajongóknak a használt motorok életben tartása marad.

3. Harley-Davidson Road Glide 3 – több, mint motorkerékpár

Bár a Harley túramotorjainál hagyományosan a denevéridomos modellekből készítik a háromkerekű gepeket (melyek közül korábban egy veterán Servi Cart is bemutattunk), nemrég megtört a jég, és a cápaidomos Road Glide-ból is piacra dobtak egy ilyen kivitelt. Már a bázis Road Glide is egy bő hárommázsás gép, a Trike verzió tömege viszont eléri az 500 kg-ot, vagyis vezetővel és utassal együtt akár 700 kg-ot is mozgatnia kell az 1868 cm3-es, 90 lóerős V2-es motornak.

Többéle háromkerekű is feltűnt a H-D újkori kínálatában (Tri Glide Ultra Classic, Freewheeler), ez a Trike a csúcsot jelenti. Manőverezéshez hátramenetet is lehet kapcsolni

Fotó: Harley-Davidson

Az üléspozíció a Harley nagy túramotorjaihoz hasonlóan komfortos, a hosszú utazásákhoz jól jön a csúcskategóriás audiorendszer vagy a 6,5 colos képernyőt használó navigációs rendszer. Ha pedig valaki igazán stílusos verziót szeretne, az választhatja az 1000 dolláros felárért elérhető sharkskin fényezést, amely a cápák bőrszínét idézi. Mindebből látszik, hogy a stílus és a kényelem áll ma a középpontban (korábban ilyen háromkerekűeket autószervizek, rendőrörsök és futárok használtak előszeretettel), a vevők között sokan vannak tehetős idősek, akik már nem akarnak monstrumokkal egyensúlyozni.