Apáink útján - BMW 230i Coupé teszt (top5)

Kevésbé egyedi a korábbinál, de így naprakész a beltér a 12,9 colos műszeregységet és a 14,3-as multimédiát megjelenítő ívelt kijelzővel. Júniusi gyártástól már csapott aljú a dundi M-kormány

3. Négy ülés, négy henger, két hajtott kerék

Arányai és műszaki megoldásai alapján nyilván nem várjuk tőle egy Active Tourer praktikumát, de a 390 literes csomagtér egyáltalán nem kicsi, csak a bővítési lehetőségek korlátozottak. A kétfős hátsó ülés inkább gyerekeknek való, kifejlett homo sapienseknek csak rövid utakra elfogadható. És mi újság a gépházban? Tesztautónk kétliteres, sornégyes motort kapott 245 lóerővel, ami papíron nem kis veszteség a korábban felejthetetlen élményeket adó, hathengeres M240i XDrive másfélszer ekkora teljesítményéhez képest. Ám a piros, hátsókerék-hajtású 230i nem csekély 145 kilóval kevesebbet nyom (1,6 tonna), és a ballaszt nagyobb részétől a kocsi orra mentesült.

Hátratolva építették be a viszonylag könnyű motort, így közel 50:50 százalék a tömegeloszlás. Négy hengerrel is agilis a 2-es Coupé, a 400 Nm csúcsnyomaték már 1600/perctől hadba áll

4. Lelkes motor + sperrdiffi = szórakozás

Harcias dörmögéssel indul a négyhengeres kupé, aztán megnyugszik, és üzemmódtól, illetve a sofőr vérmérsékletétől függően csendesen-takarékosan, vagy fürgén, egész érces hangon teszi a dolgát – nem szólhat olyan szépen, mint egy hathengeres, de ügyesek voltak a „hangmérnökök”.

Már az 5,9 másodperces százas sprintidő is jelzi, hogy nincs híján az erőnek, élőben pedig igazán meggyőző a gázreakciója,

a nyomatékossága mellett is pörgős karaktere, vehemenciája. Remekül illik hozzá a széria nyolcfokozatú automataváltó, amit jelképes felárért a túlságosan vastag karimájú M-kormány mögötti fülekkel is irányíthatunk. Feszes, de egyáltalán nem bántóan kemény a sportfutómű, a 230-i pontosan, kiszámíthatóan és szórakoztatóan fordul – főleg sperrdfivel (536 ezer Ft), kisördögként sokszor arra bíztatva, hogy tegyük el keresztbe.

Konfigurálhatók a menetmódok, adaptív gátlók nélkül is kiegyensúlyozott a futómű, és pontos a kormányzás. A kijelző alján elérhető klímamenü; az új Coupékon már OS 8.5 fedélzeti rendszer fut (ezen még régi)

5. Korrekt áron adják egy kihaló kategóriában

Így végül egy kifejezetten sok élményt nyújtó, és a 30 millió forinttól induló M2-vel ellentétben közúton is egész jól kiautózható kupét ismertünk meg a 230i-ben, amely tud egész takarékos lenni (nálunk nem igazán kímélően hajtva 9,1 litert fogyasztott). Ahogy sok más modellnek, úgy ennek is nőtt az alapára az elmúlt hónapok alatt, ma 17,95 milliótól lehet megvásárolni, ehhez jönnek az extrák – tesztautónk esetében 7,5 millió forint értékben. Mindeközben már alig akad kompakt vetélytársa, hiszen számtalan hot hatch (sőt, a győri Audi TT Coupé is) nyugdíjba ment, hátsókerék-hajtású kihívó pedig csak egy akad: a kisebb használati értékű, még közvetlenebb, szívómotoros és kézi váltós Toyota GR86 (15,9 milliótól) – sajnos már csak néhány hónapig.