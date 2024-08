Egy lódarázs, ami nem csíp - Honda CB500 Hornet teszt

Ha létezik rovar, amivel (főleg nyitott sisakplexivel) a legkevésbé szívesen találkozik egy motoros, az alighanem a lódarázs, angol nevén hornet. Mégis, róla nevezte el 1998-ban bevezetett sportos naked bike-ját a Honda, amely nálunk is népszerű volt, és némi kényszerszünet után tavaly támadt fel vadonatúj 750-es modellként – igaz, négy helyett két hengerrel. Aztán idén a testvérei is megérkeznek a darázsfészekbe: a nagy, 150 lóerejével nem játékszernek ígérkező CB1000 Hornet már kikelt, az 500-as öcsi pedig ki is repült, és magyar rendszámmal itt zümmög a szerkesztőségünk mélygarázsában.

Az A2 jogosítványkategória előírásaihoz igazodik a legkisebb Hornet, leánykori nevén CB500 F. Átdolgozása után javult az aerodinamika, és persze a látvány is

Fotó: Fotó: Stefler Balázs

Kiknek szólhat ez a gép? Elsősorban azoknak, akik kezdők a nagymotorok világában, és A2-es jogsival ülnek nyeregbe, de olyanoknak is érdekes lehet, akik saját (vagy aggódó párjuk) döntése miatt nem akarnak száguldozni, vagy éppen költséghatékony kettő az egyben megoldást keresnek a hétköznapi ingázásra és a hétvégi csavargásokra. Mint egy hét és közel 600 közös kilométer után kiderült, valóban szinte univerzális tehetség a CB500 Hornet, de azért érdemes leszögezni, hogy nem vadonatúj modell: a korábban már tesztelt CB500F látványosan felfrissített, feljavított és átnevezett változata.

A mottó: többnek látszani

Utcai harcosként aposztrofálja a Honda, és tény, hogy agresszív fazonja mögött a legtöbb üldözött vagy járókelő jóval többet sejt 48 lóerőnél. Teljesen új a nyílformájú, apró orridom, benne a réginél sötétben érezhetően hatékonyabb LED-fényszóróval; az oldalsó kopoltyúin lévő (sajnos lakkozatlan) Hornet feliratok is nagy bulit ígérnek. Alapvetően az F öröksége a karcsú far, feltűnő légcsatornákkal, a benzintyúkok szimpátiáját aligha kivívó utasnyereggel és igényes fém rendszámkonzollal, szerencsére a márkára jellemző jó kidolgozás is megmaradt. Csakúgy, mint a kezelőszervek logikus kialakítása.

Új a hátsó LED-lámpa grafikája, igényes a rendszám- és lábtartó konzol. Négyféle fényezés választható, a tank egész nagy, 17,1 literes. Egész kellemes szólamok érkeznek a hangolt gyári kipufogóból

Fotó: Fotó: Stefler Balázs

Utóbbiak között azért találunk egy lényeges újdonságot is, a bal kormányszektor megvilágított, négy irányban mozgatható kapcsolóját, amivel a szintén friss digitális műszerfalon megjelenő menüben tudunk barangolni.

Nagy előnye a kijelzőnek, hogy bármilyen szögből, napsütésben is jól le tudjuk olvasni,

szolgáltatások terén viszont inkább csak átlagos tudású, a hatótávot és a külső hőmérsékletet például hiába keressük rajta. Mostantól bluetooth-kapcsolatot aktiválva, a RoadSync alkalmazást letöltve okostelefonnal is összekapcsolható a rendszer, aminek főleg sisakbeszélővel van értelme.