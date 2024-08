Pakisztánban is gyárat épít a BYD

Tovább folytatja globális terjeszkedését a kínai BYD, most bejelentették, hogy még az idén piacra lépnek Pakisztánban. A BYD helyi partnere a Mega Conglomerate Pvt nevű cég, ami egyben az ország legnagyobb, magánkézben lévő áramtermelője is. Már az értékesítés megindulása előtt 3 értékesítési pontot nyitnak Karacsi, Lahore és Iszlamabád városában, gyorsan ki akarják építeni az országos hálózatot. Elsőként a Dolphin, Atto 3 és Seal modellek lesznek megvásárolhatók, de a tervek között szerepel nagyobb méretű és plug-in hibrid modellek piacra dobása is.

Fotó: SIFC

Most ugyan csak a személyautó-forgalmazás beindulását jelentették be, de források szerint 2026-ban már a helyi gyáruk is megkezdi a termelést, a Karacsi melletti Port Qasimban építik a gyárat - a Toyota, a Suzuki és a Kia gyára is itt működik. A pakisztáni kormányzat célja, hogy 2030-ban a piac 30%-át adják az újenergiás autók, és piacvédő intézkedésekkel igyekeznek a helyi gyártást előtérbe helyezni.

Az utóbbi években a BYD 80 országban kezdte meg autóinak forgalmazását, első Kínán kívüli gyára júliusban kezdte meg a termelést Thaiföldön. Ezen kívül Üzbegisztánban, Indonéziában, Magyarországon, Törökországban és Brazíliában is autógyárat épít.

Fotó: BYD